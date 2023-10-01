Скрипач Виктор Третьяков получил звание «Почетный гражданин Красноярского края»

Атрибуты звания «Почетный гражданин Красноярского края» известному скрипачу и дирижеру Виктору Третьякову вручили Михаил Котюков, губернатор и Алексей Додатко, председатель Заксобрания края.

Торжественная церемония проходила в Большом зале правительства региона.

Я счастлив тем, что благодаря своим ученикам прославляю Красноярск, Красноярский край, и это приобретает очень большое значение в музыкальном мире. Я искренне благодарен всем, кто присвоил мне это звание, оценив тем самым мои скромные достижения», – сказал Виктор Третьяков.

Виктор Третьяков родился в Красноярске в 1946. С 2018 в нашем городе проходит международный конкурс скрипачей, Виктор Третьяков является его президентом и председателем жюри. В этом году в конкурсе приняли участие 22 молодых скрипача из 5 стран мира. За большой вклад в развитие, сохранение и пропаганду музыкального искусства Третьякову Виктору Викторовичу было присвоено звание «Народный артист СССР», «Народный артист РСФСР», «Заслуженный артист РСФСР». В 2001 присуждена премия президента Российской Федерации в области литературы и искусства. Он является также лауреатом премии Ленинского комсомола, Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки, премии имени Дмитрия Шостаковича, премии ЮНЕСКО «Музыкант планеты». Виктор Третьяков награжден орденом Дружбы народов, орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. В 1986 был удостоен почётного звания «Почётный гражданин города Красноярска».