Парковка в центре Красноярска станет бесплатной на три дня

Причина в профилактических работах, они продлятся до 7 октября. Бесплатно парковаться можно будет в районе улиц Красной Армии, Обороны и переулка Ряузовский.

В течение трех дней красноярцы смогут бесплатно парковаться в районе улиц Красной Армии, Обороны и переулка Ряузовский. Там на платном паркинге будут проводиться профилактические работы. Они запланированы на период с 3 октября 23:00 до 00:00 7 октября.​ Об этом сообщили в администрации Красноярска.

Как пояснили в мэрии, необходимо обновить функционал программного обеспечения, устранить системные ошибки и доработать программу.

Напомним, что система платного паркинга в этой части Красноярска действует с ноября 2022. Там обустроено 148 парковочных мест, оплата составляет 25 рублей в час.

В администрации города подчеркнули, что во время профилактических работ остальные платные парковочные места продолжат работу в обычном режиме. ​