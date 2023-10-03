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Парковка в центре Красноярска станет бесплатной на три дня

Парковка в центре Красноярска станет бесплатной на три дня
Иллюстрация: Администрация Красноярска

Причина в профилактических работах, они продлятся до 7 октября. Бесплатно парковаться можно будет в районе улиц Красной Армии, Обороны и переулка Ряузовский.

#НОВОСТИ

В течение трех дней красноярцы смогут бесплатно парковаться в районе улиц Красной Армии, Обороны и переулка Ряузовский. Там на платном паркинге будут проводиться профилактические работы. Они запланированы на период с 3 октября 23:00 до 00:00 7 октября.​ Об этом сообщили в администрации Красноярска.

Как пояснили в мэрии, необходимо обновить функционал программного обеспечения, устранить системные ошибки и доработать программу.

Напомним, что система платного паркинга в этой части Красноярска действует с ноября 2022. Там обустроено 148 парковочных мест, оплата составляет 25 рублей в час.

В администрации города подчеркнули, что во время профилактических работ остальные платные парковочные места продолжат работу в обычном режиме. ​

 

Автор: Петр Савельев
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