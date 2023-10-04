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В красноярской Ветлужанке соорудили кольцо

В красноярской Ветлужанке соорудили кольцо
Иллюстрация: Администрация Красноярска

В микрорайоне Ветлужанка модернизируют перекресток улиц Елены Стасовой и Чернышева. Кольцевую дорогу в две полосы планируют закончить до конца октября

#НОВОСТИ

Красноярские дорожники проводят работы по модернизации перекрестка улиц Елены Стасовой и Чернышева. Ранее светофоры на этом сложном участке не справлялись с интенсивностью транспортных потоков.

Проведя их моделирование, специалисты пришли к выводу о необходимости обустройства кольцевой развязки. Этот вариант позволит увеличить скорость движения автомобилей на этом участке, а также улучшит пропускную способность улицы Елены Стасовой.

Дорога будет в две полосы движения, радиус кольца - 12 метров. Модернизацию перекрестка планируют завершить до конца октября.

Отметим, что светофоры на участке останутся, но без лишних дополнительных секций. Принцип их работы будет такой же, как на Предмостной площади. Они будут регулировать транспортные потоки в часы пик и во время заторов.

 

Автор: Петр Савельев
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