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Группа СМ.СИТИ запустила приемку квартир с помощью мобильного приложения

Группа СМ.СИТИ запустила приемку квартир с помощью мобильного приложения
Иллюстрация: СМ.СИТИ

Этой осенью строительная группа СМ.СИТИ вводит в эксплуатацию два дома – в сити-районах Новый Академгородок и Южный Берег. В течение 2 месяцев строителям необходимо передать владельцам 850 квартир.

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Сделать этот процесс проще и эффективнее поможет мобильное приложение СМ.СИТИ. Теперь процесс приемки квартиры полностью проходит через него.

В приложении собственник получает push-уведомления о дате приемки квартиры, после осмотра помещения подписывает акт, который оцифровывается и заносится в приложение. Если собственник не принял квартиру из-за наличия недостатков, то они также цифруются и автоматически передаются подрядчикам для устранения. У всех подрядных организаций СМ.СИТИ в обязательном порядке установлена версия мобильного приложения со своим функционалом – теперь это неотъемлемое условие для партнеров строительной группы.

Группа СМ.СИТИ запустила приемку квартир с помощью мобильного приложения 1

Приемка помещений через мобильное приложение сделает этот процесс намного быстрее и прозрачнее и сэкономит время как клиента, так и застройщика.

Сразу после подписания акта  собственнику открывается доступ к функционалу жителя. В приложении можно управлять удаленным доступом в подъезд, смотреть камеры видеонаблюдения, пользоваться системой умной квартиры, подавать заявки в управляющую компанию и оплачивать счета. 

Отметим, что приемка квартир через мобильное приложение тестировалась группой СМ.СИТИ и в прошлом году, но в этом году мобильное приложение станет обязательным атрибутом при приемке квартиры. 

 

Автор: Петр Савельев
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