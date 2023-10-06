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Красноярские компании высадили деревья в гольф-клубе экопарка «Юдинская долина»

Красноярские компании высадили деревья в гольф-клубе экопарка «Юдинская долина»
Иллюстрация: СУЭК

В акции приняли участие представители крупных промышленных компаний Красноярского края, общественники, предприниматели и сенатор Совфеда РФ Александр Усс.

#НОВОСТИ
В высадке деревьев в «Юдинской долине» приняли участие около 200 человек. В том числе посадкой деревьев занимались представители крупных предприятий региона, среди них — «Норникель», «Русал», «СУЭК», СГК, Bellini. «Артстиль», «Зеленый мир», представители Минлесхоза и студенты вузов Красноярска. С этой акции началось озеленение и благоустройство парка. Там появились ива курайская, тополь пирамидальный, лиственница, кедр, ель сизая, сосна формированная, чай курильский, смородина двуиглая, кизильник, пузыреплодник, барбарис, дерен белый, ель сибирская, рябина обыкновенная, малина, яблоня и смородина. Всего посадили около 600 деревьев и кустарников.
 
Напомним, новый гольф-парк в экопарке «Юдинская долина» открыли в конце августа. Раньше на месте экопарка была «Опытная станция плодоводства» — некогда крупнейшая за Уралом. Ее закрыли в 2010 году. В «Юдинской долине» три секции: парк для отдыха, научный кластер и 18-луночное гольф-поле мирового уровня. 
Это первое поле для гольфа за Уралом. Мы очень хотим, чтобы здесь появился ландшафтный парк. Гольф-поле — это еще и лес, который мы почистили, сейчас он выглядит совсем по-другому. Если к этому приложить душу и руки, то мы можем сделать ландшафтный парк, который будет отражать лицо нашей сибирской природы», — отметил сенатор Александр Усс.
В парке для отдыха будут экотропы, детские локации, площади для пикников и сады с сезонными полевыми цветами и ягодами. В научном кластере воссоздадут плодовые культуры, будут выращивать жимолость, яблоки, груши, смородину, сливы и другие культуры. Еще здесь появится питомник «Яблоневый сад», где будут восстанавливать сорта яблонь, которых здесь раньше было около 30. В «Юдинскую долину» также планируют привлекать садовые центры Красноярска.
 
 
 
Автор: Петр Савельев
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