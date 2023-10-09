В чем удобство корпоративных карт: разбираемся на примере бизнес-стикеров «МИР» от АТБ

Корпоративные карты – полезный инструмент для предпринимателей и компаний. Они позволяют свободно распоряжаться деньгами, когда нет возможности или времени для безналичного расчета.

С ними удобнее управлять деньгами и контролировать ситуацию.

Карты предоставляют возможность вести учет и анализ финансовых операций, осуществлять платежи и получать уведомления о транзакциях в режиме реального времени. Кроме того, клиенты могут настраивать гибкие правила пользования и устанавливать ограничения. Когда у сотрудника есть корпоративная карта, он получает доступ не ко всем деньгам компании, а только к той сумме, которая одобрена руководством и выделена на специальный счет. Нескольким ответственным лицам можно предоставить разные лимиты, чтобы они сами определяли траты в этих рамках.

Например, клиенты Азиатско-Тихоокеанского банка могут оформить не только традиционную бизнес-карту платёжной системы «Мир», но и современную альтернативу в виде платёжного стикера.

Такой стикер приклеивается на смартфон и работает как полноценная корпоративная карта. Он позволяет оплачивать покупки и снимать деньги в банкомате с бесконтактным способом авторизации. Также стикер содержит полные реквизиты, которые можно использовать для оплаты в интернет-магазинах.

По платёжному стикеру действуют все преимущества бизнес-карты Азиатско-Тихоокеанского банка: выгодный тариф от 1,6% на снятие наличных и кэшбэк 1% за все траты по бизнес задачам.

Оформить бизнес-стикеры можно в любом офисе АТБ по работе с юридическими лицами или на сайте.

Азиатско-Тихоокеанский банк продолжает совершенствовать текущую линейку карточных продуктов для бизнеса и в ближайшее время представит новые удобные решения для клиентов.

Подробная информация о бизнес-стикерах АТБ – по ссылке.

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