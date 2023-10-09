Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.10
100,49
106,01
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В чем удобство корпоративных карт: разбираемся на примере бизнес-стикеров «МИР» от АТБ

В чем удобство корпоративных карт: разбираемся на примере бизнес-стикеров «МИР» от АТБ
Иллюстрация: фото из стоков

Корпоративные карты – полезный инструмент для предпринимателей и компаний. Они позволяют свободно распоряжаться деньгами, когда нет возможности или времени для безналичного расчета.

#НОВОСТИ

С ними удобнее управлять деньгами и контролировать ситуацию.

Карты предоставляют возможность вести учет и анализ финансовых операций, осуществлять платежи и получать уведомления о транзакциях в режиме реального времени. Кроме того, клиенты могут настраивать гибкие правила пользования и устанавливать ограничения. Когда у сотрудника есть корпоративная карта, он получает доступ не ко всем деньгам компании, а только к той сумме, которая одобрена руководством и выделена на специальный счет. Нескольким ответственным лицам можно предоставить разные лимиты, чтобы они сами определяли траты в этих рамках.

Например, клиенты Азиатско-Тихоокеанского банка могут оформить не только традиционную бизнес-карту платёжной системы «Мир», но и современную альтернативу в виде платёжного стикера.

Такой стикер приклеивается на смартфон и работает как полноценная корпоративная карта. Он позволяет оплачивать покупки и снимать деньги в банкомате с бесконтактным способом авторизации. Также стикер содержит полные реквизиты, которые можно использовать для оплаты в интернет-магазинах.

По платёжному стикеру действуют все преимущества бизнес-карты Азиатско-Тихоокеанского банка: выгодный тариф от 1,6% на снятие наличных и кэшбэк 1% за все траты по бизнес задачам.

Оформить бизнес-стикеры можно в любом офисе АТБ по работе с юридическими лицами или на сайте.

Азиатско-Тихоокеанский банк продолжает совершенствовать текущую линейку карточных продуктов для бизнеса и в ближайшее время представит новые удобные решения для клиентов.

Подробная информация о бизнес-стикерах АТБ – по ссылке.

Остались вопросы? Звоните 8 800 775 80 80 или обратитесь к своему персональному менеджеру в банке.

Реклама

Автор: Александр Вознесенский
Самое читаемое
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Красноярск с рабочим визитомМинистр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Красноярск с рабочим визитом
  • Бренд одежды Brusnika зайдет в КрасноярскБренд одежды Brusnika зайдет в Красноярск
  • Хорошо забытое новое: куда сходить в Красноярске 7...13 октября 2023Хорошо забытое новое: куда сходить в Красноярске 7...13 октября 2023
  • Правительство Красноярского края пересаживается на «Москвичи»Правительство Красноярского края пересаживается на «Москвичи»
  • Большая китайская четверка и другие: большой обзор «чайнакаров»Большая китайская четверка и другие: большой обзор «чайнакаров»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.