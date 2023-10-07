В Красноярске пройдет бизнес-форум «Код Лидера»

Мероприятие состоится 11 и 12 октября. Действующие предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга и СНГ расскажут о ключевых решениях, благодаря которым они сделали скачки в развитии своих компаний.

Слушатели узнают, как избежать кризисных ситуаций в своем бизнесе и как из них выходить, если они все-таки случились. А также, как усилить личные лидерские качества, прокачать команду и как обнаружить свой Код Лидера.

Спикеры форума — Александр Долгов, Сергей Ким, Саидмурод Давлатов, Шолпан Тусипбекова и Владимир Маринович. Забронировать билет можно по ссылке .

Корпоративным клиентам действует скидка 20% при покупке от трех билетов по промокоду БИЗНЕС. По всем вопросам можно обращаться к Елене по телефону: +7 983 298 6222 .

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