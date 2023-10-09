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Заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев посетил Красноярский край

Заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев посетил Красноярский край
Иллюстрация: «Россети Сибирь»

Эдуард Шереметцев, заместитель министра энергетики РФ, с рабочим визитом посетил Красноярский край и оценил уровень цифровизации объектов компании «Россети Сибирь».

#НОВОСТИ

Для развития отечественного ТЭК цифровизация играет ключевую роль. Особенно важно использование российских разработок, которое способствует как в целом развитию инновационной среды, так и обеспечивает безопасность национальной инфраструктуры. Применение российских технологий позволяет эффективнее адаптировать их под особенности и требования наших предприятий, а также снижает зависимость от импорта», — подчеркнул замминистра.  

Энергетики компании «Россети Сибирь» продемонстрировали Эдуарду Шереметцеву ряд важных решений, которые уже есть в их цифровом портфеле. Цифровая трансформация в компании ведется на базе отечественного программного обеспечения и оборудования. В частности, проекты по разработке и внедрению отечественной ERP-системы, разработка информационно-управляющей системы аварийно-восстановительных работ на платформе унифицированных коммуникаций и ситуационно-аналитического центра, работа по обеспечению информационной безопасности.

 

Заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев посетил Красноярский край 1

При цифровизации самое главное — стратегическое видение. Когда люди видят «картинку целиком», понимают, как должны выглядеть бизнес-процессы в целом, какие конкретные шаги и затраты нужно сделать, — значит компания идет правильным путем и понимает, каким должен быть конечный результат. У «Россети Сибирь» данное видение и понимание есть», — сказал Эдуард Шереметцев.  

Замминистра также отметил, что использование отечественного цифрового оборудования и достижение технологической независимости важно не только для топливно-энергетического комплекса, но и для развития страны в целом.

Мы говорим о возрождении и развитии целой отрасли экономики. Большое число компаний, производителей оборудования, научных школ, занимающихся изобретением, — это огромный кластер, направление деятельности в рамках всей страны, итогом которого становится создание качественных российских продуктов. А ТЭК традиционно является одним из самых больших потребителей этих товаров и услуг», — сказал он.      

Автор: Петр Савельев
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