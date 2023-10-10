Винирных дел мастер

Айдын Кяримов —востребованный врач-стоматолог и основатель передовой клиники HI-TECH — пространства, где технологичность и человечность рождают безупречные решения.

За три года работы стоматологии HI‑TECH Айдын Кяримов и его команда провели более 1000 первоклассных терапевтических, хирургических операций и эстетических реставраций, среди которых — установка керамических виниров.

Думаете, где сделать идеальные зубы? Не ищите дальше стоматологической клиники HI-TECH. Сейчас объясним почему.

Косметическая стоматология

Айдын, название клиники говорит само за себя. Но как именно высокие технологии помогают вам в реставрации зубов винирами?

— Считаю, что врач должен уметь использовать в работе все новейшие разработки, если это повышает качество лечения, поэтому передовому оборудованию в стоматологии уделяется много внимания: компьютеры, программное обеспечение, томографы, «3D-сканеры — все отвечает мировым стандартам. Hi‑Tech — это квалифицированная клиника, где осваивают новые технологии буквально каждый месяц, а потому устанавливают качественные и максимально естественные керамические виниры. Мы не работаем по классической оттискной технологии: получаем цифровую модель зубов с помощью 3D-сканера, а не слепков. Вместо физического контакта сканируем зубы и создаем точную цифровую модель, которую далее отправляем на компьютер и используем для создания стоматологических конструкций. Цифровые технологии сводят к минимуму погрешности. Точность до микрона позволяет делать минимальное обтачивание зубов. А современные прочные и эстетичные материалы гарантируют долговечность, индивидуальность и естественность. Добавим сюда опыт и профессионализм команды стоматологов HI-TECH, их ориентацию на результат — получим зубы, не отличимые от природных по цвету, прочности и красоте. А это ли не главное?

Насколько развита в Красноярске культура эстетичной улыбки?

— Если мы говорим о винирах, то среди красноярцев они стали популярны не так давно, начиная с 2015. Тогда все хотели зубы ослепительно белые, однотонные, как у «той самой звезды Голливуда». Востребованность их не угасает, ведь керамические виниры — это эстетика и надежность. Радует то, что сейчас люди стали более просвещенные: виниры предпочитают максимально естественные и выбирают лучших специалистов. Да и сам процесс установки стал приятнее и быстрее. Сегодня, чтобы зафиксировать виниры на одну челюсть, у меня уходит от 3 до 4 часов. Если вы хотите исправить сколы зубов, закрыть промежутки или улучшить общий вид зубов, наши виниры — идеальное решение.

Вкладывать в обучение и развитие

Действительно, медицина стремительно развивается, а значит, стоматолог обязан постоянно обновлять свои знания, приобретать новые навыки и быть в курсе инноваций. Вы ловко успеваете за тенденциями!

— Иначе нельзя. Сегодня широко применяются технологии, которые еще не так давно представлялись чем-то нереальным. Помню, как 10 лет назад я делал обточку зубов без бинокуляра и дополнительного освещения. А сегодня последнее мое приобретение — микроскоп CJ OPTIK максимальной комплектации стоимостью 3 млн рублей. Он славится усовершенствованной оптической конструкцией и идеальным освещением.

Поэтому каждому врачу необходимо постоянно учиться, чтобы все его знания и навыки отвечали современным требованиям. В плане работы с винирами важно повышать квалификацию в области эстетической реставрационной стоматологии: ходить на лекции и мастер-классы к лучшим врачам индустрии. Несмотря на то что я дипломированный стоматолог ортопед-терапевт, я регулярно расширяю свой кругозор. Из последнего — посетил практические курсы Александра Бабурова, где осваивал новые методики в области реставрации керамическими винирами с использованием передового оборудования. К слову, каждый раз устанавливаю виниры, как в первый — испытываю волнение. Ведь это хрупкая ювелирная работа. И случай всегда индивидуальный.

Интересно, сколько вы тратите на оснащение клиники в год?

— От 5 млн рублей. Как говорится, все для людей: оборудование и интерьер. Здесь я не скуплюсь. Я не трачусь на какие-то свои житейские «штучки» — все в клинику. Оптимизация и улучшение качества обслуживания, эстетическая составляющая для меня в приоритете.

Да, клиника выглядит очень респектабельно, даже дорого. Возможно, ваши услуги доступнее, чем кажется?

— Несмотря на дорогостоящие инновационные материалы и технологии, в клинике Hi-Tech реставрация зубов керамическими винирами имеет среднюю рыночную стоимость. Кроме того, мы ведем гибкую ценовую политику: сумма рассчитывается для каждого клиента индивидуально. Кстати, сейчас проходит акция на мои авторские виниры. В чем их особенность? Узнайте у наших администраторов.

Делать людей счастливыми

Вы не только постоянно оттачиваете свой профессионализм, но еще и активно занимаетесь продвижением собственного бренда. Ведете социальные сети, устраиваете рекламные кампании. Сегодня вас знают, за вами следят, ценят как эксперта. Есть все шансы стать номинантом премии «Человек года»…

— Мой главный козырь и достижение — благодарные отзывы пациентов. Люди ценят профессионализм, новейшие методы работы и просто человеческую искренность. Я всегда говорю правду пациенту: если сказал, что сначала ему нужны брекеты и только потом виниры, — значит, и не возьмусь никогда за неоправданную качественным результатом работу, ни за какие деньги. Понимаете? Я не работаю ради чистой прибыли. Важна миссия — делать людей здоровыми, счастливыми, уверенными, менять жизнь, если хотите…

Что касается деловой премии… Думаю, я заслужил быть в числе лучших в своем деле. Как врач, я улучшаю качество жизни красноярцев, развиваю медицинскую отрасль, внедряю инновационные решения, имею хорошую деловую репутацию. Кроме того, мне интересно заявлять о себе. Мне в радость где-то поучаствовать, поделиться чем-то и получить самому новые знакомства, опыт, выйти из зоны комфорта, чтобы подняться на новый уровень своего личностного развития — и, конечно, побеждать, покоряя собственные вершины.

Алексеева, 34

+7 (391) 228 9444



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