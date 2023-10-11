Что необходимо для строительства идеального загородного дома

Загородный дом — одно из самых значительных приобретений в жизни человека. Для многих это гораздо больше, чем просто недвижимость.

Гарантия надежности

Потребность в загородном жилье растет с каждым годом. Есть семьи, которые принимают принципиальное решение возводить будущий дом собственными силами, проходить все этапы: проектирование, выбор материалов, строительство, монтаж инженерных систем, отделочные работы — самостоятельно. В таких ситуациях глава семьи ищет и нанимает бригады под разные задачи, лично контролируя процессы. Опыт показывает, что при подобном подходе строительство дома может затянуться на годы.

Избежать этого можно, обратившись к профессионалам. Планируя строительство, важно выбрать надежных специалистов, которые качественно и в срок помогут воплотить мечту. Нередко люди долго не решаются приступить к процессу. Но если довериться опытной команде профессионалов с хорошей репутацией, то мечты о комфортном, крепком и уютном доме станут реальностью.

Компания «ПапаДом» на рынке малоэтажного строительства с 2014. За это время специалисты выполнили более 250 проектов. Благодаря системному подходу, бережливому производству, прозрачности работы, понятным фиксированным сметам компания завоевала доверие и уважение клиентов. Качество и безопасность — то, что для строителей в приоритете.

Зачастую заказчики не знают, с чего начать, каким должен быть первый шаг. Специалисты компании «ПапаДом» работают в режиме одного окна и предлагают все необходимые услуги.

— Возведение дома начинается с инженерно-геодезических изысканий. Мы должны узнать состав грунта, прежде чем приступать к строительству, понять, с чем можем столкнуться в процессе. Не стоит надеяться на исследования, проведенные соседями. То, что хорошо для одного участка, может оказаться неподходящим для другого. Правильно проведенные изыскания — гарантия надежности дома. Мы работаем с опытными кадастровыми инженерами, геодезистами и геологами. Все специалисты имеют лицензии, исследования проводят в собственных сертифицированных лабораториях, — говорит Сергей Болотин, генеральный директор компании «ПапаДом».

Идеально для Сибири

В «ПапаДом» есть свое проектное бюро, где архитекторы и конструкторы решают задачи вместе со строителями. Здесь составят всю необходимую техническую документацию, которой будут точно следовать на дальнейших этапах. Клиенты могут выбрать как типовые, так и индивидуальные проекты. В каталоге огромное портфолио разных по материалам, планировке, стилю и дизайну вариантов. Проектировщики вносят уточнения и в готовые проекты. Это могут быть изменения площади, планировки, размеров и количества окон. Все пожелания заказчика будут учтены: строительство дома мечты — не просто образное выражение, а конкретный проект. Клиенты получают именно дома — готовое комфортное энергоэффективное жилье со всеми инженерными системами, а не просто коробки.

Эргономичные планировки, привлекательный внешний вид, отсылки к японской архитектуре — особенности новой уникальной линейки «Дзен». Это полностью собственная разработка компании, где учтены все нюансы. Дома прекрасно подходят для сибирского климата и постоянного проживания. Специалисты учли весь накопленный опыт и спроектировали идеальные предложения для семей с одним и двумя детьми. Планировка включает кухню-гостиную, спальни, ванную комнату.

На стиль загородной недвижимости тоже существуют свои тренды. Так, сейчас стали популярными барнхаусы. Они отличаются простотой и лаконичностью, выглядят современно и атмосферно.

Все дома можно оборудовать умными системами, которые контролируются с помощью приложения на смартфоне.

Все под контролем

Как правило, контроль стройки и отделочных работ требует от заказчика постоянного внимания, а часто и терпения. Когда объектом занимаются специалисты компании «Папа­Дом», клиенты экономят свое время, силы и зачастую деньги. Все возникающие вопросы согласовываются через персонального менеджера. То есть заказчику не нужно самому внезапно приезжать на стройку, чтобы убедиться в наличии материалов, бригады. Будущему владельцу дома не потребуется бросать дела и мчаться решать организационные вопросы. В компании гарантируют надежность сотрудников, с которыми работают. При желании можно установить видео­камеру — так клиент получит возможность постоянного наблюдения за объектом.

— Заказчик может уехать в отпуск, в это время продакт-менеджер полностью проконтролирует стройку, доставку материалов. Есть клиенты, которые ни разу не были на своем объекте и приезжают только на приемку. Интересно наблюдать за их реакцией, эмоциями: приятным удивлением, радостью, восторгом, — отмечает Сергей Болотин.

Специалисты компании в своей работе используют только проверенные материалы. Клиенту предложат то, что подходит именно его проекту. Фиксированная смета, в которой все понятно и прозрачно, — одно из важных преимуществ сотрудничества с «ПапаДом». Клиент видит абсолютно все услуги, их объем и конечную стоимость. Точную смету позволяют составить современные инструменты проектирования, такие как Revit.

Только выгодные программы

Своим клиентам компания предлагает разные варианты оплаты. Это может быть безналичный расчет, оплата частями — в этом случае смета делится на этапы. Также компания сотрудничает с несколькими банками и помогает в оформлении ипотеки, подбора участка. Клиентам предлагают наиболее выгодные условия кредитования. Например, IT-ипотеку. Красноярец в возрасте до 36 лет с любым уровнем дохода может получить 18 млн рублей. Также действует программа расширенной семейной ипотеки, где заемщикам предоставляют до 15 млн.

Клиенты «ПапаДом» могут познакомиться с уже готовыми объектами, узнать отзывы их владельцев. Подробное описание есть на сайте, но при желании заказчик может выехать на место и своими глазами увидеть, как выглядит проект в реальности. Каждую среду компания проводит выездные мероприятия на строящиеся объекты. Технический директор отвечает на все вопросы клиентов.

Компания следит за трендами на рынке недвижимости и готова к работе по эскроу-счетам в рамках 214‑ФЗ. Для клиентов это дополнительные гарантии безопасности (деньги клиента по договору долевого участия застройщик получает после сдачи объе­кта). Компания «ПапаДом» в числе первых в России подала заявку на проектное финансирование и активно участвует в проработке нормативной базы и требований к застройщику.