Клиника VEKA — высокий уровень во всем

Всего за год своей работы многопрофильная семейная Клиника VEKA зарекомендовала себя как медицинский центр, где можно получить все услуги на высоком уровне.

Как вам будет удобно

Одна из важных задач коллектива клиники — обеспечить пациенту максимально комфортное пребывание. Высокий сервис пациенты отмечают уже в телефонной беседе с администратором. Здесь помогут подобрать удобное время для консультации с необходимым специалистом, подробно пояснят нюансы процедур, расскажут о подготовке. Сегодня в клинике работают более двадцати врачей разных направлений. Это профессионалы с большим практическим опытом, постоянно повышающие свою квалификацию.

На этапе открытия клиники всеми медицинскими процессами занималась главврач Ирина Кокорина, которая имеет большой опыт руководства медицинским персоналом. Сейчас качество оказания медицинской помощи под контролем главного врача Елены Линевой. Управлением немедицинскими процессами — менеджментом — занимается Александр Ермолаев, директор клиники. Он рассказал, как при высокой конкуренции в медицине завоевать доверие и уважение пациентов.

— Клиника открылась в июле прошлого года. Были сложности, связанные с доставкой импортного оборудования в условиях ограничений, но все они преодолимы. Кроме того, мы, как и многие медицинские учреждения, столкнулись с кадровым дефицитом. Найти высококвалифицированного медицинского специалиста: врача узкого направления, медицинскую сестру — сейчас достаточно трудно, каждый сотрудник на вес золота. Нам удалось собрать сильный коллектив с опытными врачами общего и узких направлений, — рассказывает Александр Ермолаев. Он подчеркивает, что в организацию работы клиники внедрены лучшие практики в медицинском бизнесе, которые позволяют избавить пациентов от утомительного ожидания и оказывать помощь в короткое время, в нужных объемах и по приемлемой цене.

Клиника VEKA комфортна для маломобильных людей: каждое отделение имеет удобный подъезд к зданию, пандус, кнопку вызова, оборудованный туалет.

Комплексный подход

Клиника расположена в Октябрьском районе в современном жилом квартале. В медицинском центре можно наблюдаться всей семьей — здесь работают взрослое и детское, лабораторно-диагностическое отделения.

К выбору врачей руководство подошло с особой ответственностью.

— Взрослые могут получить консультации и лечение по разным направлениям: терапии, кардиологии, гастроэнтерологии, оториноларингологии, неврологии, гинекологии, урологии, эндокринологии. Также прием ведут физиотерапевт, дерматовенеролог, косметолог, ревматолог, мануальный терапевт. Кроме того, пациенты могут пройти курс общего медицинского массажа.

Для детей работают педиатр, лор, травматолог-ортопед, аллерголог-иммунолог, дерматолог, — рассказывает Елена Линева, главный врач клиники.

У пациентов есть возможность пройти необходимую диагностику на оборудовании экспертного класса: УЗИ всех органов, ФГС, колоноскопию. Есть и достаточно редкие направления, к примеру, УЗИ при подозрении на аденомиоз и наружный генитальный эндометриоз.

Специалисты Клиники VEKA предлагают услугу, которая заинтересует будущих родителей. Сделав 3D-УЗИ на поздних сроках беременности, можно увидеть, как выглядит малыш. Объемное и близкое к реальности изображение ребенка, так называемая пренатальная живопись, получается с помощью компьютерной дорисовки.

Клиника оснащена высокоточным современным эндоскопом Olympus для проведения колоноскопии и ФГС, а кольпоскоп Karl Kaps уникален для гинекологии частной медицины города.

— В клинике для пациентов разработаны комплексные программы обследования (чекапы) организма для всей семьи — от базовых до узкоспециальных. Пациенты в любое удобное время в течение 2 дней могут пройти чекапы: базовый и расширенный «Деловые люди» — полное обследование организма для женщин и мужчин, программу для тех, кому 60+, «Кардио», «Гастро», «Детский» и другие, — отмечает главный врач клиники.

Особое внимание доктора уделяют не только лечению, но и профилактике. Врач в данном случае выступает еще и как куратор, который хорошо знает все особенности, привычки и проблемы пациентов. С помощью своевременной диагностики можно выявить факторы риска возникновения или обострения заболеваний, понять причину болезни на самых ранних стадиях.

Рекомендации специалистов и индивидуальный подход к каждой отдельной ситуации помогут сохранить здоровье всей семьи и оставаться активным долгие годы.

К педиатру — с радостью

Высокого уровня сервиса руководству клиники удалось достичь благодаря профессионализму специалистов и эффективным управленческим решениям. Так, здесь полностью информатизированы все процессы, касающиеся записи на прием, заполнения документов.

Чтобы посещение врачей, лечебные процедуры не ассоциировались с чем-то угнетающим, дизайн помещений клиники продуман до мелочей. Так получилось современное, светлое, дружелюбное пространство.

Самые строгие и искренние критики — это дети. Многие мамы хорошо знают, насколько трудно иногда бывает уговорить малыша пойти к врачу. С маленькими пациентами Клиники VEKA ситуация совершенно иная. Педиатр полностью ведет ребенка, контролируя его здоровое развитие, но для малыша он не строгий доктор, а скорее друг.

— Мы были приятно удивлены, когда узнали, что дети, посещающие наших врачей, любят к нам приходить. Значит мы действительно семейная клиника, — отмечает Александр Ермолаев.

Чтобы не допустить смешения потоков маленьких и взрослых пациентов, отделения разделены. Пандемия коронавируса потребовала введения дополнительных мер безопасности и дезинфекции. В клинике есть изолированный фильтр-бокс, где можно получить медпомощь при подозрении на инфекционное заболевание. В каждом кабинете есть рециркуляторы, дезинфицирующие воздух.

Сейчас клиника работает над расширением количества страховых партнеров по ДМС. Также разработаны и уже внедрены программы годового обслуживания для корпоративных клиентов среднего бизнеса с возможностью выезда медицинского персонала.

— Мы стремимся стать не просто клиникой, а добрым другом для наших пациентов, их семей. Мы видим себя медицинским центром, чей номер будет тем самым, по которому звонят в первую очередь, когда «что-то болит» или «что-то непонятно». Есть планы по расширению, но в будущем. Пока мы стремимся к тому, чтобы Клиника VEKA ассоциировалась у людей с надежностью и ответственным подходом. Пациент должен быть уверен, что здесь ему помогут и его вылечат.

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