Если родинки тревожат

Меланома и другие онкозаболевания на первых стадиях не вызывают болезненных ощущений, определить изменения можно только визуально. Где пройти обследование с помощью высокоточного оборудования?

Чем раньше, тем лучше

На теле человека могут быть десятки и сотни родинок, пигментных пятен, папиллом. В большинстве случаев они не представляют опасности для здоровья и жизни. Тем не менее наблюдение за ними необходимо, так как те же родинки при стечении определенных факторов могут превратиться в злокачественное новообразование.

Так, более 2 тыс. обращений от жителей региона поступило докторам красноярского краевого онкологического диспансера в мае этого года. Специалисты провели акцию, где предложили проверить родинки — врачи оценивали их состояние по присланным фотографиям. По результатам на очный прием в диспансер были приглашены 104 человека, пятнадцать из которых направили на дальнейшее лечение с подозрением на меланому, трех — с подозрением на базалиому. Окончательный диагноз ставят уже после хирургического удаления новообразований и проведения гистологии. К сожалению, с каждым годом число пациентов с опасными новообразованиями кожи увеличивается примерно на 2…3%. Выявляются такие состояния при разных обстоятельствах: случайно, при очередном медосмотре или когда человека уже давно беспокоила подозрительная родинка и наконец нашлось время обратиться к врачу. Многие были бы готовы регулярно посещать доктора для профилактики, но хочется пройти процедуры «быстро и сразу».

Пока эксклюзив

Где и как можно всего за несколько минут, с комфортом пройти полное обследование кожи, получив экспертное заключение?

Среди современных способов диагностики специалисты отмечают FotoFinder — это цифровая дерматоскопия, полное картирование тела. Сегодня обследование с помощью этого высокоточного оборудования доступно красноярцам в клинике эстетической медицины «Триумф». Для нашего города такой аппарат пока эксклюзив, работают на нем единицы медучреждений.

— Технология разработана в Германии и существует на рынке уже более 20 лет. Это программно-аппаратный комплекс, состоящий из фотоаппарата и компьютера, который анализирует новообразования, и цифрового дерматоскопа, что позволяет на ранней стадии выявлять меланому и другие онкологические заболевания, — отмечает Елена Кангун, основатель клиники эстетической медицины «Триумф», врач-косметолог.

Процедура проходит следующим образом. Пациент встает на специальную платформу, где система фотографирует весь кожный покров и выявляет новообразования. Аппарат дает увеличение изображения примерно в 140 раз. За счет различных фильтров можно увидеть строение новообразований.

— Цифровое картирование позволяет в динамике наблюдать за состоянием кожи. На первом приеме специалист отмечает все имеющиеся у пациента новообразования, во время повторного посещения через три, шесть или девять месяцев компьютерная программа делает сравнительный анализ. Так мы точно можем определить, что нужно отправить на гистологию и с чем необходимо обратиться для консультации уже к онкологу, — говорит Елена Кангун.

Методика очень удобна в системе динамического наблюдения. Функция искусственного интеллекта помогает специалистам оценить риски. От высокоточной техники не ускользнут даже малейшие изменения, которые не всегда может заметить глаз человека.

Именно точность, которая так важна для своевременной постановки диагноза и лечения, отличает этот метод исследования от других. Специалисты составляют так называемый паспорт кожи пациента, результаты диагностики хранятся в памяти компьютера.

Как поясняет руководитель клиники, процедура безопасна для организма и не требует дополнительной подготовки. Показана она людям, у которых большое количество родинок, светлая кожа, а также тем, у кого в семейном анамнезе были случаи меланомы. Также регулярный осмотр должны проходить любители пляжного отдыха.

— Один из внешних факторов — ультрафиолетовое излучение, его прямое действие приводит к повреждению клеточных структур. Солнечные ожоги, полученные в детском и подростковом возрасте, также влияют на риск приобретения злокачественных новообразований кожи, — говорит Вадим Казаков, врач-онколог.

Рост заболеваемости связывают с развитием туризма. Врачи предупреждают, что для сибиряков, чей организм привык к суровому климату, солнце в жарких странах может оказаться слишком агрессивным. Нередко отдыхающие, добравшись до моря, пренебрегают простыми правилами безопасности, что приводит к сильным солнечным ожогам. Это в свою очередь повышает риск возникновения злокачественных новообразований.

Процедуру на аппарате FotoFinder можно проходить в любом возрасте. Исследование проводят не только по направлению от врача, но и по собственному желанию пациента.

Что-то подозрительное

Не стоит откладывать посещение врача, если на коже возникло что-то подозрительное. Меланома — злокачественная и агрессивная опухоль, которая быстро дает метастазы и способна привести к летальному исходу буквально за несколько месяцев. Выявление меланомы на ранних стадиях в нашем регионе достаточно высоко — 80%.

Специалисты рекомендуют метод, с помощью которого можно оценить свои родинки самостоятельно. Нужно обратить внимание на несколько главных характеристик: асимметрию, границы, цвет, диаметр, эволюцию. Есть ряд признаков, которые говорят о рисках.

— Должны насторожить изменения цвета родинки, покраснения вокруг нее, зуд, рост. Пациенту необходимо обратиться за консультацией к онкологу или дерматологу, — подчеркивает Вадим Казаков.

В клинике «Триумф» проведут точную диагностику на современном оборудовании. Это значительно сэкономит время. Осмотр всего тела достаточно сложно провести самому, а аппарат сделает это в десятки раз быстрее. Кроме того, человеку, далекому от медицины, будет трудно увидеть изменения.

Что делать дальше, если диагностика выявила какие-то процессы? Пациента не оставят один на один с медицинским заключением. В клинике «Триумф» можно записаться на прием к Вадиму Казакову, о котором пациенты отзываются с огромной благодарностью. Не стоит паниковать раньше времени, если «что-то не то», иногда достаточно только постоянного наблюдения. На все волнующие вопросы пациенты клиники получат ответы и рекомендации опытных специалистов-практиков.

Красноярск

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