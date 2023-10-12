Digital-маркетинг: Время оцифровать креатив

Многие годы считалось, что все касающееся рекламы, маркетинга и продвижения (разве что кроме бюджетов) — сугубо творческая история. Но современные технологии, проникая в эти сферы, меняют картину.

Как с их помощью можно достичь новых высот в бизнесе, рассказывает Марина Сергеева, руководитель агентства ключевых коммуникаций KEYNEX.

Многие годы считалось, что все касающееся рекламы, маркетинга и продвижения (разве что кроме бюджетов) — сугубо творческая история. Но современные технологии, проникая в эти сферы, меняют картину. Как с их помощью можно достичь новых высот в бизнесе, рассказывает Марина Сергеева, руководитель агентства ключевых коммуникаций KEYNEX.

Конкуренция в современном мире становится все более ожесточенной. Особенно в сфере бизнеса: увеличение количества потенциальных клиентов просто не успевает за ростом предложения на рынке — будь то в сегменте B2C или B2B. В такой ситуации маркетинг начинает играть все большую роль в успехе компании и ее продукта. А значит, все острее встают вопросы его (маркетинга) эффективности. Сегодня маркетинг — это не просто креатив, а инструмент оцифровки бизнеса, будь то внутренние бизнес-процессы компании или внешние маркетинговые коммуникации с клиентами.

Только за прошлый год стоимость привлечения клиента увеличилась в среднем на 20...40%, а в некоторых сегментах рост составил 80...100%, и хочется, чтобы каждый рубль этих вложений приносил выгоду.

Решение есть. Заключается оно в объединении классических маркетинговых инструментов, проверенных годами практики, с современными цифровыми технологиями, способными улучшить эффективность маркетинговых усилий.

Цифровизация бизнес-процессов уже несколько лет является едва ли не основным трендом на рынке. Но более того, она становится главным драйвером продаж. В том числе и в части продвижения компаний и их продуктов.

Вообще, цифровизация маркетинга — процесс, который начался уже давно и постепенно превратил отрасль из креативного двигателя торговли в оцифрованные инструменты управления продажами, которые все больше перемещаются в онлайн. Об этом говорит тот факт, что digital — единственный канал, который, несмотря на кризисы, растет на протяжении более 15 лет.

И чем больше продажи уходят в Сеть, тем больше у продавца возможностей для анализа своей аудитории, а значит, и построения более эффективной стратегии. Вот только чтобы собрать всю эту информацию, привычных подходов недостаточно — нужны те самые новые цифровые технологии. Например, мы в KEYNEX перед формированием стратегии продвижения той или иной компании-заказчика анализируем все его входящие запросы, составляя на основе этой информации портрет типового клиента с его задачами, который и ложится в основу будущей стратегии маркетингового плана действий.

Есть, правда, одна сложность. В условиях изобилия продуктового предложения на рынке digital-инструментов маркетинга правильный выбор может быть сложной задачей для компаний, не специализирующихся в этой области. При всем богатстве выбора сделать его осознанно бывает практически невозможно.

Компетентного специалиста, владеющего digital-инструментами маркетинга, в штат найти довольно сложно, да и цена найма порой бывает весьма высокой для малого и даже среднего бизнеса. Плюс всегда есть риск, что сотрудник просто утонет в текучке, не успевая следить за быстро меняющимися маркетинговыми трендами.

Решением здесь могут стать профильные агентства. Как, например, наше. KEYNEX инвестировала много сил и времени, чтобы сформировать профессиональную команду людей, специализирующуюся на создании и реализации комплексных маркетинговых стратегий, основанных на передовых технологиях.

Наши специалисты помогут выстроить бизнес-процессы с помощью CRM-системы, создать уникальные тексты сообщений, которые донесут до конечных потребителей ценную информацию; сгенерировать цепочки креативных e-mail-писем и все прочее, что является обязательным атрибутом современного маркетинга.

Помимо этого в нашем распоряжении есть инструменты для анализа и оптимизации онлайн-присутствия компании-заказчика, которые позволяют лучше понять потребности и предпочтения их клиентов.

Практика наших заказчиков показывает, что сегодня наибольшего успеха в бизнесе добиваются компании, активно применяющие современные цифровые технологии для продвижения своих продуктов и услуг. Креатив в рекламе и маркетинге по-прежнему важен, но теперь он сосредотачивается на точном попадании в запросы аудитории, выявленные с помощью цифровых инструментов. Это позволяет эффективнее привлекать клиентов и увеличивать продажи.

В итоге современный маркетинг — это не только креатив, но и умение использовать цифровые технологии для максимизации эффективности маркетинговых вложений. Благодаря этому синергетическому эффекту компании получают наибольшую выгоду от своих маркетинговых усилий.

В общем, время, когда можно было не спешить с переходом к новой парадигме продвижения, закончилось — сейчас уже надо действовать. Упустить этот момент — значит, отстать от конкурентов всерьез и надолго. Если не навсегда.

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