Как сделать мерч, который носят и запоминают

Привлекать клиентов и повышать узнаваемость бренда можно разными способами. Хороший мерч — один из современных и эффективных.

Такая продукция всегда уместна как подарок и как элемент корпоративной культуры. Это инструмент продвижения компании, возможность вызвать эмоции, запомниться. Но по-настоящему выделиться и стать заметным не так просто.

На что при выборе идеи стоит обратить внимание в первую очередь? Как из обычной футболки с логотипом сделать стильную вещь, которую захочется носить каждый день, рассказал Александр Лазарев, креативный директор группы компаний Feathers.

В чем отличие мерча от привычной всем корпоративной «сувенирки»?

— В принципе, мерчем можно назвать все, начиная от канцелярии с логотипами компании и заканчивая какими-то арт-объектами. Вариантов очень много. Мы же, говоря о мерче, подразумеваем именно текстиль. У нас изначально был бренд одежды, созданный в 2018. Мы сделали полный цикл производства, все отшиваем сами, цех находится в Красноярске. Знаю, что некоторые приходят от производства мерча к одежде, у нас же путь наоборот. В самом начале, когда бренд только появился, заказчики спрашивали, можно ли сделать наши футболки с названием их компании.

Сейчас в нашем понимании мерч — это дизайн-код, авторский подход, который раскрывает смыслы, философию компании.

С какой целью чаще всего заказывают такую продукцию? Это подарок партнерам, участникам мероприятия или больше корпоративная одежда?

— Заказывают для разных целей: и в качестве подарка, и как элемент корпоративной культуры, и как способ продвижения компании. Все больше руководителей отмечают, что качественный мерч — хорошая реклама.

Обычно сувенирная продукция, которую дарят партнерам и сотрудникам, — это канцелярия, календари, различные аксессуары. Как часто заказывают брендированную одежду?

— Текстиль очень востребован, особенно качественная продукция. Спрос на интересный и хороший мерч сегодня большой. Часто компании выбирают бюджетный вариант — заказать готовые футболки с нанесением. Мы, зная тонкости пошива, выбрали другой подход. Предлагаем клиентам продукт нового, высокого качества. Заказчик может выбрать из базовых моделей, а может разработать и собственный дизайн.

Что самое популярное из текстиля?

— Конечно, футболки. Также всегда востребованы худи. Есть запрос на индивидуальные вещи. Например, недавно мы делали рубашки-джинсовки с паттерном: достаточно сложная ручная работа. Шопперы тоже заказывают часто, жилетки.

Мы готовы к креативным идеям. Например, сейчас разрабатываем интересный продукт к премии «Человек года». Это стильные мантии, однако в спортивный стиль интегрированы элементы Black Tie — дресс-кода, принятого для гостей церемонии вручения премии.

У нас заказывают и эксклюзивные вещи, в подарок для вип-партнеров. При изготовлении используем дорогие материалы, индивидуальный дизайн, интересную упаковку.

Как работаете над концепцией заказа?

— Узнаем смыслы компании, кто руководитель, кто сотрудники, смотрим фирменные стили. Отлично, если есть брендбук. Но пока он встречается нечасто, есть только базовые элементы — цвета, логотип, шрифт. Тогда садимся с дизайнером и придумываем, что можно сделать. Самое стандартное пожелание — нанесение логотипа. Но мы стараемся предлагать что-то креативное: игру слов или смыслов, ассоциации, какие-то фразы, символику — так продукт получается интереснее. Это будет вещь, которую захочется носить каждый день.

Что-то эпатажное у вас заказывали?

— Думаю, на хулиганство мода прошла. Но был заказ, где мы сделали красные короткие жилетки на делегацию из трехсот человек. Команду сразу отметили и запомнили.

Каким способом наносите изображение, из чего могут выбрать клиенты? Где заказываете ткань и сколько времени нужно на выполнение задачи?

— Мы предлагаем шелкографию, печать, вышивку, шевроны и другие варианты. Ткань заказываем у восьми основных поставщиков, материалы произведены в России, Турции, странах СНГ, Китае. Клиент может выбрать любой цвет, особенно если большой объем.

Можем сделать и одну вещь. Но это дорого. Вообще, работаем с объемом от тридцати штук. Наша производственная мощность — 6 тыс. единиц в месяц. К крупному мероприятию лучше готовиться за пару месяцев, но это в идеале. Тогда есть время поработать над дизайном, продумать фурнитуру — например, сделать замки с логотипом. Но есть опыт, когда мы сшили за три дня шестьдесят футболок.

Как сделать так, чтобы твои изделия с удовольствием носили, а не закинули в дальний угол шкафа?

— Это наша главная цель — предложить качественную и классную вещь. Обычная судьба фирменных футболок: мероприятие, потом дача, часто их носят дома. Мы хотим, чтобы в нашей одежде людям было комфортно и не стыдно выйти на улицу. Нередко брендированных вещей стесняются из-за огромного логотипа во всю спину. Наша задача — сделать так, чтобы продукт жил и после мероприятия. Да, такие вещи дороже, но это реклама, которая будет потом работать, постоянно соприкасаясь с вашими клиентами. Приятно, когда на улице мы встречаем людей в наших вещах. Вот несколько дней назад видел парней-спортсменов в наших футболках с мероприятия, которое было в июне. Радует, когда видишь человека в мерче не в его рабочей среде, а где-то на прогулке. Значит, продукт получился качественным и понравился людям. Мерч — то, в чем может ходить любой человек каждый день.

Есть заказчики, которые полностью доверяют вам и позволяют творческую свободу: ребята, делайте, что хотите?

— Мы готовы к сложным задачам. Но свобода в творчестве — опасная ловушка. Далеко не факт, что наши представления и ожидания клиента совпадут. Четкое ТЗ необходимо, поэтому мы всегда выясняем пожелания заказчика.

Если клиент хочет заказать полный комплект, что это будет?

— Футболка, худи, штаны, жилет, можно панаму. Есть партнеры, у кого в едином стиле можно заказать дополнительно канцелярию и полиграфию.

Сколько стоит качественный мерч?

— Мы зависим от курса доллара, и цена, которую я назову вам сейчас, через пару недель может измениться. Актуальную стоимость нужно узнавать на момент заказа.

Мы не делаем футболки за тысячу рублей. Сейчас даже в масс-маркете не найти таких цен на качественную вещь. Мы готовы подробно объяснить и показать разницу. Клиенты считают и понимают, что лучше заказать одну качественную крутую вещь, чем несколько подешевле.

А как угадать с размерами, если вещи предназначены для партнеров или для большого коллектива?

— Как правило, заказывают оверсайз. В некоторых случаях приглашаем клиентов на примерку. Вообще, у нас представлена вся размерная сетка.

Вы сами носите собственную одежду? Готовы надеть «чужую» футболку?

— Да, у нас есть собственный мерч. В продукции бренда: футболках, худи — ходим и я, и сотрудники. Так мы тестируем вещи, выясняем, что можно улучшить. Мне нравится креатив. Если кто-то подарит классную футболку — буду носить.

За идеями конкурентов следите?

— Пока рынок дорогого мерча в Красноярске только зарождается. Есть компании, которые занимаются сувениркой, печатью на готовых изделиях, но мы выбрали именно узкий сегмент. Ближайшие конкуренты — в Москве и Санкт-Петербурге.

Мы планируем развиваться в премиум-сегменте, масштабировать компанию в соседних регионах. Также скоро запустим отдельную печатную линию производства с новыми технологиями.

Большое внимание уделяем сервису. С нашими клиентами работают персональные менеджеры. Так, заказчик в любой момент может узнать, на каком этапе работа. Мы выбрали индивидуальное сопровождение, что очень удобно клиенту.

Реклама, ИП Лазарев А.И.