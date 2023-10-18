Как быстро проверить свое здоровье и быть уверенным в том, что проживешь до 100 лет

Все знают, что лучше вовремя предупредить заболевание, чем потом проходить долгие этапы его лечения.

Знакомая всем диспансеризация – правильный тренд, направленный на выявление потенциального заболевания на ранней стадии. Многие частные клиники сейчас, следуя этому тренду, предлагают комплексные программы обследований за 2-3 дня (чекапы): базовые и расширенные, общие и специализированные, для взрослых и детей.

Базовый чекап включает в себя лабораторные анализы крови и мочи, УЗИ, ЭКГ, обследование терапевта и узких специалистов. Есть и специализированные чекапы: «Кардио», «Гастро», «Невро», «Эндокринологический», «Детский», обследование женского и мужского здоровья, кому за 60+, а также для тех, кто постоянно занят на работе, но ценит себя, свое время и деньги. Такие чекапы направлены на одну область и включают более расширенный спектр исследований.

В состав чекапа могут входить и новые виды обследований, такие как дыхательный тест на Хеликобактер, фадиотоп – тест на вероятность возникновения аллергических заболеваний, — рассказывает Елена Линева, главный врач Клиники VEKA. — Эти исследования помогают получить уникальные данные о здоровье и подобрать индивидуальные схемы лечения и профилактики».

Все чекапы можно приобрести и пройти непосредственно в клинике. Кроме того, эту услугу могут включать медицинские страховки и корпоративные программы обслуживания для бизнеса.

Одними из важных преимуществ чекапа является возможность обследоваться в одном месте, быстро и со существенной скидкой. В Клинике VEKA вас проконсультируют квалифицированные специалисты с большим опытом работы, диагностика будет выполнена на современном и высокоточном оборудовании, сделаны качественные лабораторные исследования.

В клинике работает предварительная запись через сайт, телефон или чат в WhatsApp: https://vk.cc/cfoSX9

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