Форум для пиарщиков помогут провести нейросети

22...23 ноября в Красноярске пройдет PR-форум «Нейросети: новый взгляд на профессию». Организатором форума стала молодая Ассоциация красноярских пиарщиков «PR-среда».

Зачем это пиарщикам, мы спросили у Ирины Нагибиной, председателя Ассоциации.

Ира, зачем?

— Хочу задать встречный вопрос. Вы знаете, что будет с вашей профессией через пару лет? Мне кажется, мы еще до конца не отдаем себе отчет, что прогресс двигает нас к тому, что многие из профессий либо изменятся, либо вообще вымрут. В первую очередь, это, конечно, какие-то стандартные функции, с которыми ИИ сможет справиться в разы быстрее и качественнее человека. Страшно? С одной стороны, да. Так как конкуренция повышается не только среди людей, мы вынуждены уже соревноваться с машинами. Но с другой стороны, это очень интересно. Прогресс заставляет подходить более творчески к своей работе. Я вижу в этом большие возможности для тех, кто хочет развиваться.

То есть ИИ — это друг для человека?

— Скорее партнер. С помощью ИИ мы сможем оптимизировать многие процессы, высвободить время для более творческих задач. Если говорить о работе пиарщика, то при наличие хорошего техзадания, ИИ может написать релиз не хуже человека, сделать макет или даже организовать мероприятие. Во время подготовки форума с помощью нейросетей мы придумали и визуализировали лицо форума — нашу PR-среду. Прототипом послужила член нашей Ассоциации Ира Билай, ну а ИИ доработал образ. Кстати, даже некоторых спикеров мы пригласили после совета нейросети. Так что, партнерство у нас здесь равноценное.

Какую аудиторию ждете?

— В первую очередь мы — пиарщики, и соответственно все лекции и мастер-классы направлены на развитие коммуникационных компетенций специалистов по связям с общественностью. Часть секций будет посвящена текстам, работе с соцсетями, дизайну, публичным выступлениям, организации мероприятий. Зовем пресс-службы в полном составе, здесь каждый найдет свое. Собственникам бизнеса, у которых нет своего отделам маркетинга или пиарщик, также будет очень полезно к нам прийти. Сделаем апргрейд по продвижению бизнеса, даже проконсультируем в случае необходимости. Будут и студенты. Мы за образование, за передачу опыта. Потому для нас очень важна возможность повышать уровень образованности будущих специалистов по PR и рекламе.

Насыщенная программа получается?

— За два дня знаниями поделятся 35 спикеров. Автор книги «Короче говоря» Тамара Карташова прокачает харизму всем, кому это надо и научит говорить коротко. Лилия Глазова научит измерять коммуникации. Будет отдельная секция «Кейс нон-стоп», где будем делиться практическими наработками, успешными проектами. Особенно востребованная секция сегодня — PR в HR. Для многих компаний подбор персонала — большая проблема. Наши спикеры помогут ее решить. Если честно, я прямо жду ноября.

Какие-то еще фишки, связанные с нейросетями, будут?

— Не буду раскрывать всей кухни, но практически на всем, от упаковки, до работы площадок, нейросеть оставит свой неизгладимый след. Для главной фотолокации форума наш партнер — интерактивный музей науки «Ньютон Парк» уже несколько месяцев тренирует нейросеть, чтобы она могла взаимодействовать с участниками. Такого вы больше нигде не увидите.

Партнеров много? Такое событие, наверное, в одиночку не сделать?

— Мы — молодая общественная организация. Готовим форум в свободное от основной работы время. И да, у нас стартап. Поэтому я благодарна тем, кто в нас поверил. У нас есть соорганизаторы. Сибирский федеральный университет предоставил пространство Конгресс-холла и оказывает нам любое содействие в организации. Это дорогого стоит. Агентство печати и массовых коммуникаций помогает привезти нескольких спикеров. За счет партнерских взносов стараемся сделать программу насыщенной и интересной. Так как мы — пиарщики, то для каждого нашего партнера придумываем свою историю на Форуме. Помогаем подсветить бренд эффективно и не банально. Разумеется работаем в соавторстве с нейросетями.

Ира, еще раз скажи, когда и где все пройдет.

— Приглашаю всех на наш форум «Нейросети: новый взгляд на профессию» 22…23 ноября, Конгресс-холл Сибирского Федерального университета, пр. Свободный, 82/с9. Два дня новых, а потому бесценных знаний. Программу и условия участия можно посмотреть на нашем сайте prsreda.ru. Мы знаем, как облегчить жизнь с помощью искусственного интеллекта. И научим оптимизировать время и ресурсы компании и человека.