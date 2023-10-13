В выходные в Красноярске будет пасмурно и прохладно

Жаркая погода, которая стояла в течение последней недели, сменится похолоданием. Синоптики прогнозируют прохладные выходные.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу и в воскресенье в Красноярске будет +10 °C. В ночь на воскресенье синоптики ожидают понижение температуры до +3 °C. В ночь на понедельник будет +5 °C.

В субботу осадков синоптики не обещают, а в воскресенье будет дождливо.

Небольшое потепление придет в Красноярск в середине недели. Воздух прогреется до +12 градусов.