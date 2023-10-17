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В Красноярске пока нет новых банкнот по 1 000 и 5 000 рублей

В Красноярске пока нет новых банкнот по 1 000 и 5 000 рублей
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Купюры уже напечатаны и начинают распространяться по регионам, но до Красноярского края они еще не дошли.

#НОВОСТИ

Обновленные банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей пока не пришли в Красноярский край. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе регионального филиала Банка России. Когда это произойдет, пока не известно.

Напомним, что с 16 октября 2023 ЦБ РФ ввел в обращение новые купюры по 1 000 и 5 000 рублей. Новая тысячерублевая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Как и прежде, она исполнена в бирюзовой гамме, но теперь на ней изображены:

  • музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани;
  • башня Сююмбике Казанского кремля;
  • музей археологии и этнографии в Уфе.

В Красноярске пока нет новых банкнот по 1 000 и 5 000 рублей 1

Пятитысячная купюра тоже сохранила свою расцветку, но сменила «регион принадлежности» — теперь она посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На ней будут изображаться:

  • стела «Европа — Азия»;
  • памятник «Сказ об Урале» в Челябинске;
  • стела «66 параллель» в Салехарде.

В Красноярске пока нет новых банкнот по 1 000 и 5 000 рублей 2

Банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без ограничений. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года», — говорят в ЦБ.

Автор: Петр Савельев
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