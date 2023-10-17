В Красноярске пока нет новых банкнот по 1 000 и 5 000 рублей

Купюры уже напечатаны и начинают распространяться по регионам, но до Красноярского края они еще не дошли.

Обновленные банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей пока не пришли в Красноярский край. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе регионального филиала Банка России. Когда это произойдет, пока не известно.

Напомним, что с 16 октября 2023 ЦБ РФ ввел в обращение новые купюры по 1 000 и 5 000 рублей. Новая тысячерублевая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Как и прежде, она исполнена в бирюзовой гамме, но теперь на ней изображены:

музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани;

башня Сююмбике Казанского кремля;

музей археологии и этнографии в Уфе.

Пятитысячная купюра тоже сохранила свою расцветку, но сменила «регион принадлежности» — теперь она посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На ней будут изображаться:

стела «Европа — Азия»;

памятник «Сказ об Урале» в Челябинске;

стела «66 параллель» в Салехарде.