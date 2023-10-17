В Красноярске пока нет новых банкнот по 1 000 и 5 000 рублей
Купюры уже напечатаны и начинают распространяться по регионам, но до Красноярского края они еще не дошли.
Обновленные банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей пока не пришли в Красноярский край. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе регионального филиала Банка России. Когда это произойдет, пока не известно.
Напомним, что с 16 октября 2023 ЦБ РФ ввел в обращение новые купюры по 1 000 и 5 000 рублей. Новая тысячерублевая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Как и прежде, она исполнена в бирюзовой гамме, но теперь на ней изображены:
- музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани;
- башня Сююмбике Казанского кремля;
- музей археологии и этнографии в Уфе.
Пятитысячная купюра тоже сохранила свою расцветку, но сменила «регион принадлежности» — теперь она посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На ней будут изображаться:
- стела «Европа — Азия»;
- памятник «Сказ об Урале» в Челябинске;
- стела «66 параллель» в Салехарде.
Банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без ограничений. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года», — говорят в ЦБ.