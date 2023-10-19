«Россети Сибирь» приглашает подрядчиков и поставщиков оборудования на День открытых дверей

Компания «Россети Сибирь» ищет новых партнеров для сотрудничества и приглашает на День открытых дверей потенциальных подрядчиков и поставщиков электротехнического оборудования.

Мероприятие пройдет 31 октября 2023 в 15:00 по адресу: Красноярск, Бограда, 144А, пом. 608. Подтвердить участие нужно до 26 октября включительно любым удобным способом: по тел. +7 (391) 259 3774 доб. 2130 или эл. почте: Kovalenko_DVs@rosseti-sib.ru.

Среди ключевых направлений компании «Россети Сибирь» — строительно-монтажные работы по устройству электрических сетей наружного освещения, систем оповещения и пожарной сигнализации, пуско-наладочные работы на объектах энергетики, энергосервисные услуги, проектно-изыскательские работы, ремонт и обслуживание уличного освещения, светофоров, комплексов релейной защиты и автоматики, высоковольтного оборудования, поставка электротехнического оборудования, кабельной продукции, опор, светильников уличного освещения, солнечных батарей, зарядных станций.