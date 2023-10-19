Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.10
97,37
102,90
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске продают дом-усадьбу с прудом

В Красноярске продают дом-усадьбу с прудом
Иллюстрация: Яндекс

Необычный дом выставлен на продажу в Красноярске. Вместе с недвижимостью бонусом идут берег Качи и пруд с карасями.

#НОВОСТИ

Дом-усадьба расположен в районе Северного шоссе. Подробности опубликованы на Авито. Площадь участка — около 3 Га. В комплекс усадьбы входят: двухэтажный дом в 310 кв. м. с зимним садом и террасой, баня, дом охраны, прогулочная, парковочная, детская зоны, площадка для барбекю, склады.

Фишка предложения — прилегающий берег Качи и пруд с пляжем из керамогранита с деревянным ограждением. Здесь есть живая рыба: карпы, караси, окуни, а также утки и ондатры.

Дом-усадьбу уже пытались продать в 2019 за 100 млн рублей. Сейчас собственник оценивает его в 120 млн.

На сегодня это самое дорогое предложение на рынке элитной недвижимости. За ним идет коттедж в Удачном, за который просят 100 млн рублей. Все остальные оферты — от 75 млн и ниже.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • У «Ауди Центра Красноярск» сменится генеральный директорУ «Ауди Центра Красноярск» сменится генеральный директор
  • Жилье в новостройках Красноярска обошло вторичку по ценам на 11%Жилье в новостройках Красноярска обошло вторичку по ценам на 11%
  • Красноярску дали дополнительный рейс на АбаканКрасноярску дали дополнительный рейс на Абакан
  • «Инрусинвест» построит медицинский центр в Красноярске«Инрусинвест» построит медицинский центр в Красноярске
  • Роман Гольдман продает автомобиль Aurus SenatРоман Гольдман продает автомобиль Aurus Senat
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.