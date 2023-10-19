В Красноярске продают дом-усадьбу с прудом

Необычный дом выставлен на продажу в Красноярске. Вместе с недвижимостью бонусом идут берег Качи и пруд с карасями.

Дом-усадьба расположен в районе Северного шоссе. Подробности опубликованы на Авито. Площадь участка — около 3 Га. В комплекс усадьбы входят: двухэтажный дом в 310 кв. м. с зимним садом и террасой, баня, дом охраны, прогулочная, парковочная, детская зоны, площадка для барбекю, склады.

Фишка предложения — прилегающий берег Качи и пруд с пляжем из керамогранита с деревянным ограждением. Здесь есть живая рыба: карпы, караси, окуни, а также утки и ондатры.

Дом-усадьбу уже пытались продать в 2019 за 100 млн рублей. Сейчас собственник оценивает его в 120 млн.

На сегодня это самое дорогое предложение на рынке элитной недвижимости. За ним идет коттедж в Удачном, за который просят 100 млн рублей. Все остальные оферты — от 75 млн и ниже.