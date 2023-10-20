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В ресторане «Хозяин Тайги» пройдет гастрономический аудиоспектакль

В ресторане «Хозяин Тайги» пройдет гастрономический аудиоспектакль
Иллюстрация: пресс-служба Красноярского музыкального театра

Его поставят Красноярский музыкальный театр совместно с Bellini и автором театральных проектов из Архангельска Сергеем Самодовым. Спектакль называется «Диалоги» (18+).

#НОВОСТИ
В спектакле зрительным залом и одновременно сценой станет пространство ресторана «Хозяин Тайги». Сами зрители, то есть посетители заведения, смогут попробовать себя в роли актеров и разыграть диалоги между собой при помощи наушников и микрофонов. 
 
Для спектакля выбрали отрывки из различных произведений. Среди них —  «Мёртвые души» Н.В. Гоголя, «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, «Три сестры» А.П. Чехова, «Гордость и предубеждение» Дж. Остин. Меню пока держится в тайне, гостям предложат 8 блюд, максимально приближённых к кулинарии ХIX века. Каждый показ рассчитан на 20 зрителей.
При работе над авторским меню мы вдохновлялись не отдельными произведениями и авторами, а самой эпохой. Взяв за основу блюда, характерные для того времени, а также упомянутые в произведениях, мы создали гастрономический дегустационный сет. Например, если Толстой – это ассоциация с высокой кухней на французский манер, то Гоголь ассоциируется с традиционными блюдами русской кухни, — рассказал шеф-повар ресторана «Хозяин Тайги» Алексей Ровинец.
 
Гастроспектакль состоится 4 ноября. 

Справка

 
Феномен гастроспектаклей считается сравнительно новым жанром на стыке театрального искусства. В последние годы он набирает популярность во многих регионах России. Подобные форматы есть в театрах Москвы, например, Театре им. Е.Вахтангова, и в театре Архангельска (театр драмы им. М.В. Ломоносова).
 

 

 

 
Автор: Петр Савельев
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