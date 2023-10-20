В ресторане «Хозяин Тайги» пройдет гастрономический аудиоспектакль

Его поставят Красноярский музыкальный театр совместно с Bellini и автором театральных проектов из Архангельска Сергеем Самодовым. Спектакль называется «Диалоги» (18+).

В спектакле зрительным залом и одновременно сценой станет пространство ресторана «Хозяин Тайги». Сами зрители, то есть посетители заведения, смогут попробовать себя в роли актеров и разыграть диалоги между собой при помощи наушников и микрофонов.

Для спектакля выбрали отрывки из различных произведений. Среди них — «Мёртвые души» Н.В. Гоголя, «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, «Три сестры» А.П. Чехова, «Гордость и предубеждение» Дж. Остин. Меню пока держится в тайне, гостям предложат 8 блюд, максимально приближённых к кулинарии ХIX века. Каждый показ рассчитан на 20 зрителей.

При работе над авторским меню мы вдохновлялись не отдельными произведениями и авторами, а самой эпохой. Взяв за основу блюда, характерные для того времени, а также упомянутые в произведениях, мы создали гастрономический дегустационный сет. Например, если Толстой – это ассоциация с высокой кухней на французский манер, то Гоголь ассоциируется с традиционными блюдами русской кухни, — рассказал шеф-повар ресторана «Хозяин Тайги» Алексей Ровинец.

Гастроспектакль состоится 4 ноября.