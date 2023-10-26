OMODA S5 GT: гаджет-седан со спортивным характером уже в Красноярске

Новый автомобиль кардинально отличается от своего предшественника. Почувствовать это можно во время тест-драйва, который теперь доступен красноярцам в ОMODA Центр АГАТ на Котельникова.

ОMODA S5 GT увидела свет в конце августа 2023. Однако до России она добралась лишь относительно недавно. Теперь же познакомиться с новой моделью и приобрести ее могут и красноярцы.

Новый старый знакомый

Даже при беглом осмотре обновленной ОMODA S5 можно заметить массу радикальных изменений. И первое, что бросается в глаза, — весьма хищный «взгляд», появившийся у машины. Острые углы фар, шестигранная решетка радиатора, рубленые контуры крыльев — все это как бы говорит, что префикс GT здесь не просто так.

Машина действительно стала более спортивной. Полуторалитровый движок, стоявший на ОMODA S5, уступил место двигателю объемом 1,6 л. Мощность ее осталась прежней — 150 л. с., но увеличенный до 275 Н*м крутящий момент позволил существенно улучшить динамику автомобиля, который теперь разгоняется до 100 км/ч всего за 7,5 сек. (против 9,7 сек. у прошлой модели), что для седанов этого класса очень хороший показатель.

Сам мотор хорошо знаком автолюбителям — рядная четверка с непосредственным впрыском топлива от Mercedes, турбонагнетателем от BorgWarner и промежуточным охлаждением. Как показывает практика, такие двигатели до замены турбины легко выхаживают 250 тыс. км. А капремнот им вряд ли понадобится раньше 650...700 тыс. км. Да и он не станет особо хлопотным благодаря чугунной гильзовке цилиндров: гильзу заменил — и поехал дальше.

Все остальное под капотом так же просто и понятно, так что с ТО проблем не будет — его, в принципе, может провести любой автосервис, но если пользоваться только официальными, то гарантия на машину увеличится с базовых трех лет до семи.

В угоду спортивному характеру ОMODA S5 GT переработали и подвеску, сделав ее более жесткой. Благодаря этому машина чувствует себя на дороге очень уверенно, не теряя остойчивость даже на высоких скоростях при не самых гладких красноярских дорогах. Любые неровности подвеска отрабатывает очень хорошо — сглаживать их она не стремится, но и жестких ударов не допускает. Причем как на асфальте, так и на грунтовке.

Не обошли вниманием конструкторы и тормозную систему нового автомобиля. Два цилиндра, увеличенные суппорты и тормозные диски сделали ее значительно эффективнее. Да и в целом безопасность новой модели на высоте: шесть подушек, адекватно сформированная пассивная среда, множество цифровых систем и решений для безопасности.

Отдельно стоит отметить и то, что, несмотря на спортивность, о которой машина прямо заявляет своему владельцу и всем окружающим, она далеко не всегда ведет себя подобным образом. В целом автомобиль вполне подходит и любителям размеренного движения. Однако ему есть чем порадовать и тех, кто ждет от него подтверждения префикса GT. Достаточно лишь включить спортивный режим, и машина кардинально поменяется: подвеска станет еще жестче, благодаря чему авто будет еще крепче держать дорогу, повысится управляемость и приемистость. Последнее отлично показывает себя на трассе, когда нужно обогнать впереди идущий автомобиль — ОMODA S5 GT легко набирает нужную скорость, уверенно обходя конкурента.

Автомобиль-гаджет

Закончив с изучением внешнего вида и подкапотного пространства, можно переходить в салон. И здесь тоже ждет много нового. Причем как водителя, так и пассажира. Для начала это простор. По этому параметру ОMODA S5 GT явно в числе фаворитов в своем классе. При этом внутреннее пространство спланировано таким образом, что в пределах зоны «случайного контакта» нет никаких острых углов, выпуклостей и т. д., которые могли бы доставить неудобство находящимся внутри людям.

Передние сиденья выполнены в форме ковша, который надежно фиксирует тело, не перегружая эту функцию на ремни безопасности. Задние проще, но тоже весьма удобны. Так что поездка будет комфортной даже на дальние расстояния (а машина к этому располагает).

Других изменений тоже масса: пластик заменили на карбон, появились подрулевые лепестки, панель приборов и мультимедийная система изменили свое местоположение, увеличили габариты и дополнили свой функционал и так далее. Но самое главное, пожалуй, — изобилие smart-технологий, которые, по сути, превратили ОMODA S5 GT в автомобиль-гаджет.

Так, автомобиль оснащен системой электронных ассистентов ADAS (Advanced Driver Assist Systems), которая умеет контролировать скорость движения в пробках, предупреждает об опасности лобового или заднего столкновения, отслеживает слепые зоны и тому подобное. Но, пожалуй, самое интересное — это помощник, который может взять на себя функцию управления машиной. Это не автопилот в полном смысле слова. Он умеет распознавать полосу, по которой движется автомобиль, и удерживать его в ее границах (соблюдая дистанцию), если вдруг руки водителя покинули руль. Когда же разметка, по которой он и ориентируется, закончится, он сбросит скорость и просигналит водителю о необходимости включиться в процесс.

Помимо этого система умеет распознавать ключ на расстоянии до 1,2 м и открывать замки (закрывает их она также автоматически, при удалении ключа на 1,5 м), автоматически подключаться к смартфону и оперировать протоколами Apple CarPlay и Android Аuto и многое другое. Для зарядки мобильных устройств в ОMODA S5 GT предусмотрены три USB-разъема и беспроводная зарядка.

Опробовать все эти особенности новой ОMODA S5 GT теперь можно и в Красноярске. Нужно лишь записаться на тест-драйв в OMODA Центр АГАТ на Котельникова. Здесь же ее можно купить. Цены стартуют от 2,6 млн рублей. При этом производители предоставляют множество программ по приобретению автомобилей.

Помимо этого в ОMODA Центр АГАТ можно в дальнейшем проводить сервисное обслуживание автомобиля, в том числе и гарантийное. Причем (как уже отмечалось выше) в базе гарантия на ОMODA S5 GT действует в течение трех лет или до достижения пробега в 100 тыс. км. Но если в течение этого срока ремонтироваться только у официалов (в любом городе России), то действие гарантии продлится до семи лет, или 200 тыс. км пробега.

OMODA Центр АГАТ

Красноярск, проспект Котельникова 34/1

+7 (391) 222 222 4