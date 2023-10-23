В Красноярске завершилось строительство жилого комплекса «Апрелевка»

Всего в «Апрелевке» построено 9 домов на 1500 квартир.

23 октября двери для новоселов открыли дома второй очереди «Апрелевки» — первого в Красноярске жилого комплекса с доступными квартирами и дворами комфорт-класса. Этим проектом Специализированный застройщик «Конструктив Девелопмент» изменил представление горожан о том, что комфортное жилье должно быть дорогим.

Дома «Апрелевки» построены по типовому проекту, но имеют просторные холлы с колясочными, местами для отдыха, санузлами и лапомойками. Квартиры сдаются в чистовой отделке точно в срок или раньше запланированного. Территория ЖК закрыта от посторонних. А благоустройство дворов вообще стало визитной карточкой «Конструктив Девелопмент».

Сейчас, когда завершено строительство обеих очередей жилого комплекса «Апрелевка», можно сказать, что финальный результат превзошел все ожидания. Реальные фотографии жилого комплекса практически не отличимы от тех изображений, которые застройщик презентовал еще до начала работ.

Всего в «Апрелевке» построено 9 домов на 1500 квартир. Проект примечателен тем, что современный жилой район появился на месте бывшего завода «Сибсталь». Реновация промышленных территорий дает застройщикам простор для воплощения задумок и одновременно накладывает дополнительную ответственность по комплексному благоустройству пространства.

Специализированный застройщик «Конструктив Девелопмент» видит своей миссией развитие новых территорий города, поэтому сейчас неподалеку от «Апрелевки» растет новый большой жилой комплекс — прогресс-кварталы «Перемены».

Это проект класса комфорт-лайт (тоже новинка для Красноярска) с монолитно-кирпичными домами, приватными дворами, многоуровневым паркингом и большим общественным пространством, которое будет доступно для всех горожан.

Продажи квартир в двух домах прогресс-кварталов уже идут. Познакомиться с проектом можно на сайте жкперемены.рф. Забронировать квартиру и получить одобрение по ипотеке помогут менеджеры отдела продаж: тел. 8 (391) 230-20-20, ул. Апрельская, 4.

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