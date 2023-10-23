В Красноярске пройдет круглый стол «Барьеры и пути развития инновационного бизнеса»
В рамках круглого стола в формате форсайт-сессии участники смогут пообщаться с представителями региональных структур поддержки.
На обсуждение вынесут следующие вопросы:
- ключевые препятствия и барьеры, снижающие эффективность производственных и инновационных предпринимателей;
- варианты смягчения негативного воздействия на производственный и инновационный бизнес, включая использование государственных инструментов и поддержки.
Опытом поделятся Леонид Сайчук («НПО Гелар») и Дмитрий Поспелов (ГК «Геонавигация»).
Круглый стол состоится 9 ноября в КРИТБИ (пр. Свободный, 75) с 10:00 до 15:00. Мероприятие бесплатное, но нужна регистрация.