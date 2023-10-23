Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.10
95,90
101,42
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске пройдет круглый стол «Барьеры и пути развития инновационного бизнеса»

В Красноярске пройдет круглый стол «Барьеры и пути развития инновационного бизнеса»
Иллюстрация: КРИТБИ

В рамках круглого стола в формате форсайт-сессии участники смогут пообщаться с представителями региональных структур поддержки.

#НОВОСТИ
На обсуждение вынесут следующие вопросы:  
 
- ключевые препятствия и барьеры, снижающие эффективность производственных и инновационных предпринимателей;
 
- варианты смягчения негативного воздействия на производственный и инновационный бизнес, включая использование государственных инструментов и поддержки. 
 
Опытом поделятся Леонид Сайчук («НПО Гелар») и Дмитрий Поспелов (ГК «Геонавигация»). 
 
Круглый стол состоится 9 ноября в КРИТБИ (пр. Свободный, 75) с 10:00 до 15:00. Мероприятие  бесплатное, но нужна регистрация. 
 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Сеть дискаунтеров «Чижик» заходит в СибирьСеть дискаунтеров «Чижик» заходит в Сибирь
  • В Красноярске продают дом-усадьбу с прудомВ Красноярске продают дом-усадьбу с прудом
  • Внимание, впереди искусство: куда сходить в Красноярске 21...27 октября 2023Внимание, впереди искусство: куда сходить в Красноярске 21...27 октября 2023
  • Стал известен генеральный партнер премии «Человек года-2023»Стал известен генеральный партнер премии «Человек года-2023»
  • В Емельяновском района построят крупный логистический комплексВ Емельяновском района построят крупный логистический комплекс
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.