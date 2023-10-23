Художник Слонов оштрафован судом за неваляшки с наколками
Василия Слонова, художника, оштрафовал Центральный суд на 1 тыс. рублей по статье о демонстрации символики экстремистской организации.
Выставка-продажа GULAG-toys прошла в Novotel Krasnoyarsk center 18 сентября 2023.
Среди экспонатов была «Неваляшка», на которой были изображены «восьмиконечные звезды». Они считаются символом движения АУЕ*.*) В России «движение АУЕ» признано экстремистским и запрещено.
Этот экспонат привлек внимание сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Красноярскому краю (Центр «Э»). 29 сентября они провели административную проверку и составили протокол на г-на Слонова, автора арт-объекта.
Действия г-на Слонова судья Федорова квалифицировала как «публичное демонстрирование символики экстремистских организаций» (20.3 КоАП РФ). Вину художник признал и обвинение оспаривать не стал.
Суд оштрафовал Слонова на 1 тыс. рублей и постановил «Неваляшку» конфисковать и уничтожить.
Конфискованные предметы административного правонарушения: арт-объект игрушка «Неваляшка» с запрещенной символикой — уничтожить», — говорится в решении.
Slovoff (с)
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