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Художник Слонов оштрафован судом за неваляшки с наколками

Художник Слонов оштрафован судом за неваляшки с наколками
Иллюстрация: prmira.ru

Василия Слонова, художника, оштрафовал Центральный суд на 1 тыс. рублей по статье о демонстрации символики экстремистской организации.

#НОВОСТИ

Выставка-продажа GULAG-toys прошла в Novotel Krasnoyarsk center 18 сентября 2023.

Среди экспонатов была «Неваляшка», на которой были изображены «восьмиконечные звезды». Они считаются символом движения АУЕ*.

*) В России «движение АУЕ» признано экстремистским и запрещено.

Этот экспонат привлек внимание сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Красноярскому краю (Центр «Э»). 29 сентября они провели административную проверку и составили протокол на г-на Слонова, автора арт-объекта.

Действия г-на Слонова судья Федорова квалифицировала как «публичное демонстрирование символики экстремистских организаций» (20.3 КоАП РФ). Вину художник признал и обвинение оспаривать не стал.

Суд оштрафовал Слонова на 1 тыс. рублей и постановил «Неваляшку» конфисковать и уничтожить.

Конфискованные предметы административного правонарушения: арт-объект игрушка «Неваляшка» с запрещенной символикой — уничтожить», — говорится в решении.

Художник Слонов оштрафован судом за неваляшки с наколками 1
Slovoff (с)

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Автор: Петр Савельев
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