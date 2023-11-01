В Красноярске пройдет тренинг «Продажи NON-STOP»
Продажи - залог успеха вашего бизнеса! Прокачать свой отдел продаж вместе с Владимиром Якубой - одним из лучших бизнес-тренеров России.
17 ноября в Красноярске пройдет тренинг «Продажи NON-STOP» в уникальном «реалити» формате, где на практике вы сможете проработать ваши вопросы со сложными клиентами.
Тренинг для продвинутых и смелых продавцов, которые не боятся рисковать в новых условиях, где все быстро меняется, а продолжают действовать и добиваться результатов.
Вы научитесь:
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Продавать Больше, Быстрее, Дороже, Чаще. Закрывать сделки "на лету"
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Мастерски вести переговоры с учётом контекста и личности собеседника
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Создавать «дожимающие» тексты после телефонного разговора или встречи
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Пробивать телефонные преграды, легко говорить с сотрудником любого уровня от секретаря до собственника бизнеса
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Совершать эффективные звонки и блестяще проводить встречи, делать продажи по щелчку пальцев, прямо как на Wall Street
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Легко составлять скрипт продаж, а если он у вас есть, то сможете улучшить его новыми ответами на любые возражения
Подробнее о мероприятии можно посмотреть здесь