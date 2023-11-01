Продажи - залог успеха вашего бизнеса! Прокачать свой отдел продаж вместе с Владимиром Якубой - одним из лучших бизнес-тренеров России.

17 ноября в Красноярске пройдет тренинг «Продажи NON-STOP» в уникальном «реалити» формате, где на практике вы сможете проработать ваши вопросы со сложными клиентами.

Тренинг для продвинутых и смелых продавцов, которые не боятся рисковать в новых условиях, где все быстро меняется, а продолжают действовать и добиваться результатов.

Вы научитесь:

Продавать Больше, Быстрее, Дороже, Чаще. Закрывать сделки "на лету"

Мастерски вести переговоры с учётом контекста и личности собеседника

Создавать «дожимающие» тексты после телефонного разговора или встречи

Пробивать телефонные преграды, легко говорить с сотрудником любого уровня от секретаря до собственника бизнеса

Совершать эффективные звонки и блестяще проводить встречи, делать продажи по щелчку пальцев, прямо как на Wall Street

Легко составлять скрипт продаж, а если он у вас есть, то сможете улучшить его новыми ответами на любые возражения

Подробнее о мероприятии можно посмотреть здесь



