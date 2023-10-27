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Подключить интернет для офиса теперь можно онлайн на сайте билайн бизнес

Подключить интернет для офиса теперь можно онлайн на сайте билайн бизнес
Иллюстрация: freepik.com

Новый способ оформления услуги доступен по 33 000 адресам в разных городах России.

#НОВОСТИ

Провести интернет в офис, магазин или пункт выдачи заказов обычно сложнее, чем в жилое помещение. Список провайдеров, чьи услуги доступны арендаторам, часто ограничен, а информацию о них нужно запрашивать у собственников помещений или искать самостоятельно. Чтобы помочь предпринимателям, билайн бизнес создал удобный цифровой процесс подключения к интернету для корпоративных клиентов. Все шаги — от проверки адреса и получения коммерческого предложения до подписания договора на оказание услуг фиксированной связи — можно пройти на сайте билайн бизнес в разделе «Интернет в офис».

Заполнение формы заказа занимает не более 5 минут. Онлайн-процесс состоит всего из трёх шагов: проверка адреса, выбор тарифа и оформление. Достаточно указать ИНН или название компании — остальная информация подтянется автоматически. Вручную останется ввести только контактные данные и детали, касающиеся адреса подключения. Например, номер офиса в бизнес-центре или особенности планировки помещения.

После онлайн-оформления заявки курьер доставит оригинал договора, а специалисты монтажа проведут интернет и настроят оборудование. В результате весь процесс занимает в среднем два-три дня.

Онлайн-оформление доступно более чем в 100 городах, например, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Брянске, Воронеже и других. В адресной программе около 33 000 адресов, где расположены торговые и бизнес-центры, гостиницы, а также коммерческие помещения в жилых домах.

Сегодня проводным интернетом от билайн бизнес пользуются более 46 000 компаний и индивидуальных предпринимателей. Мы стремимся, чтобы наши сервисы наилучшим образом отвечали на запросы каждого клиента и постоянно развиваемся, не только расширяя географию присутствия сети, но и предлагая новые удобные сценарии взаимодействия. Раньше на рынке был устоявшийся стандарт: подключить интернет в офис можно было, оставив заявку по телефону и позднее получив подтверждение о наличии технической возможности для предоставления услуги. Мы меняем эту практику в интересах клиентов и предлагаем больше свободы в коммуникации с билайн бизнес. Каждый клиент может выбрать вариант, который ему удобнее: общаться с менеджером или оформить всё самостоятельно — онлайн, в удобное время, с компьютера, планшета или смартфона. Также мы продолжаем расширять покрытие и стабильность сети, добавлять опции и возможности, которые наши клиенты обозначают как ценные и нужные, — комментирует Мария Шевелёва, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом».

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ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru
Автор: Александра Клименко
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