На выходных в Красноярск придут отрицательные температуры

Первые отрицательные температуры ожидаются в Красноярске на этих выходных.

По прогнозу синоптиков Гидрометцентра, в субботу в столице края столбики термометров опустятся до -1 °C. К ночи похолодает до -5 °C. В субботу будет идти снег с дождем.

В воскресенье, 29 октября, в столице края будет солнечно и около 0 °C. Осадков не ожидается. В ночь на понедельник ожидается -7.

На следующей неделе в дневное время будет от -1 до -3. Но к концу рабочей недели потеплеет. Так, в четверг, 2 ноября, в дневное время суток будет +1 °C.