Выстроить всемирный маршрут

Получить образование за рубежом — задача со звездочкой по целому ряду причин. Одна из них заключается в выборе самой страны: очень важно оказаться в правильном месте, когда речь идет об образовании.

Отличным вариантом знакомства с другой страной могут стать зарубежные каникулы с образовательным уклоном. О том, как выбрать международный образовательный маршрут, беседуем с Екатериной Ткаченко, директором компании ITEC-Красноярск, экспертом в зарубежном образовании.

Есть ли у красноярцев любимые точки или типичный маршрут?

— Три…четыре года назад традиционным для Красноярска был такой путь: Великобритания — классика английского языка; дальше Ирландия, США, Канада, Австралия, Мальта. Если дети учат немецкий или французский — соответственно, это были Германия, Швейцария, Франция.

Сейчас самое востребованное направление — Ирландия: там визовый процесс остается довольно простым. В этом году снова подключаем любимейшую всеми Великобританию. Правда, индивидуальных поездок туда теперь меньше: перелеты стали очень сложными из-за пересадки в третьей стране, и ребенок 10…11 лет самостоятельно такой путь не проделает. Поэтому теперь делаем больше групповых форматов, но в Красноярске это всегда было востребовано.

Швейцарию и Мальту тоже прорабатываем как групповые направления, их мы точно сможем предлагать. А для индивидуальных поездок по запросу остались все страны, которые и были.

С чего лучше начинать такие путешествия?

— Обычно 10…11 лет — прекрасный возраст, чтобы в составе группы поехать на тест-драйв страны будущего обучения. Мы называем этот формат Sun and Fun: дети ходят на экскурсии и параллельно изучают язык около 15 часов в неделю. Обычно такие поездки двухнедельные: детям такого возраста этого достаточно, потом они начинают скучать по родителям. Но в эту же поездку могут отправиться и дети постарше, они иногда остаются еще на неделю…две.

Позже Sun and Fun перетекает в «Английский и предметы»: здесь дети могут выбрать определенные предметы и полноценно учиться на английском языке. Довольно часто его берут, когда уровень владения языком уже достаточный, так как этот формат не предполагает изучения английского как такового. Такие формы проходят на базе школ-пансионов или университетов — например, в Кембридже или Оксфорде.

Завершающий этап — подготовительные программы для университета. Здесь изучается и сам академический английский, и то, как на нем учиться. Плюс это и профориентация для тех, кто еще ищет свое предназначение или хочет попробовать себя в конкретных сферах. Такой формат подходит для ребят 15…17 лет с хорошим знанием языка, и такие курсы имеют для них большую ценность.

По сути, это можно позиционировать полноценной дорожной картой, и те, кто настроен серьезно, ее проходят. Это действительно облегчает выбор дальнейшего пути и страны для обучения.

Стало ли сложнее с оформлением документов?

— Фактически изменились только сроки: раньше визу в Великобританию мы могли получить за две…три недели, теперь рассмотрение занимает от пяти недель. Естественно, в сезон это время увеличится, плюс растет стоимость авиабилетов, поэтому мы просим подаваться как можно раньше. Еще один фактор, почему бронировать летние поездки стоит уже сейчас, — квота на национальности. Из-за этого ограничения в хороших европейских лагерях к Новому году мест уже нет, поэтому их закрепляют за собой сильно заранее, буквально с начала осени.

Эти форматы подходят только тем, кто собирается учиться за рубежом?

— Само собой, не все захотят получать высшее образование за границей, но в любом случае такие каникулы — абсолютно другой уровень изучения и владения языком. А еще это открытия новых масштабов и понимание себя в этом большом, интересном, современном мире.





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