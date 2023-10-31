Новоселы второй очереди «Апрелевки» получают ключи

23 октября новоселы получили ключи от своих квартир в домах второй очереди «Апрелевки» — первого в Красноярске жилого комплекса с доступными квартирами и дворами комфорт-класса.

Всего в «Апрелевке» построено 9 домов. Современный жилой район появился на месте бывшего завода «Сибсталь». Этим проектом Специализированный застройщик «Конструктив Девелопмент» изменил представление горожан о том, что комфортное жилье должно быть дорогим. Финальный результат превзошел все ожидания.

В большом, закрытом от посторонних глаз дворе жилого комплекса есть и пешеходный бульвар, и уличные тренажеры, и игровые площадки, где интересно детям всех возрастов.

Благоустройство дворов уже стало визитной карточкой «Конструктив Девелопмент». Обычно полностью пешеходные зоны есть только в дорогих жилых комплексах, но застройщик решил иначе и сделал для жителей «Апрелевки» безопасное место для прогулок. Здесь только бульвар, дорожки и зелень. Проезды и парковки вынесены за периметр.

Дома «Апрелевки» построены по типовому проекту, но имеют просторные холлы с колясочными, местами для отдыха, санузлами и лапо­мойками. Здесь красивые входные группы, современные лифты и умные видеодомофоны, которые помогут следить за безопасностью.

Специализированный застройщик «Конструктив Девелопмент» видит своей миссией развитие новых территорий города, поэтому сейчас неподалеку от «Апрелевки» растет новый большой жилой комплекс — прогресс-кварталы «Перемены».

Это проект класса комфорт-лайт (тоже новинка для Красноярска) с монолитно-кирпичными домами, приватными дворами, многоуровневым паркингом и большим общественным пространством, которое будет доступно всем горожанам. Бесспорное преимущество для покупателей квартир в «Переменах» — это возможность выбора отделки на этапе строительства. На сегодняшний день такое не предлагает больше ни один красноярский застройщик. «Конструктив Девелопмент» же решил, что это очень своевременное предложение. В условиях постоянно растущих цен новоселам будет выгодно купить квартиру с чистовой отделкой, тем самым включив ремонт в ипотеку. А у покупателей, которые хотят обустроить квартиру самостоятельно, есть возможность купить квартиру с предчистовой отделкой.

Кстати, одна из значительных статей расходов при ремонте — это утепление балкона. Этот вопрос застройщик также решил на этапе проектирования домов. В «Переменах» квартиры сдадутся сразу с теплыми лоджиями. Таким образом, в каждой квартире появится небольшое, но уютное пространство для обустройства рабочей зоны или места отдыха, мини-спортзала или игровой для детей.

«Перемены» и «Апрелевка» расположены в районе с уже сложившейся инфраструктурой. Район удобен и автомобилистам, и тем, кто пользуется общественным транспортом. Рядом крупные развязки правобережья и Октябрьский мост. Для покупок есть гипермаркеты METRO, «Лента», супермаркет «Пятерочка». А мелочи можно купить в магазинах у дома.

Неподалеку большой спорткомплекс «Авангард». Там есть залы групповых программ и новый 25-метровый бассейн. За зеленью и тишиной также не придется идти далеко — рядом большой благоустроенный парк «Сибсталь». Чуть дальше, в соседнем квартале, находится культурное пространство «Каменка», где регулярно проходят фестивали и другие открытые мероприятия.

В непосредственной близости от прогресс-кварталов расположен участок под общеобразовательную школу на 1280 мест. До конца этого года школу проектируют, а в 2024 начнется строительство.

Продажи квартир в двух домах прогресс-кварталов уже идут. Ознакомиться с проектом можно на сайте жкперемены.рф. Забронировать квартиру и получить одобрение по ипотеке помогут менеджеры отдела продаж: тел. +7 (391) 230 2020, ул. Апрельская, 4.

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