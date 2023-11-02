Архикультурно: как интерьер влияет на бизнес и настроение

Интерьер определяет многое. От того, как обустроено пространство, где живешь или работаешь, зависят настроение, самочувствие, отношения.

На восприятие влияет все: планировка, цвет стен, мебели, освещение, текстиль, аромат. Создание гармоничного и комфортного пространства — это и настоящее искусство, и наука, где есть свои правила, закономерности и открытия.

Сначала желания

Своим клиентам архикультурное пространство «1,618» предлагает полный комплекс услуг: от создания эскиза до сопровождения отделочных работ. Опытные дизайнеры и архитекторы готовы к решению самых сложных задач, которые ставят собственники жилых и коммерческих помещений.

Воплощение идеи начинается с визуального оформления пожеланий заказчика. Стиль, цветовая гамма, функционал помещений, материалы отделки, техническая часть — после детального обсуждения всех вопросов с дизайнером рождается уже конкретный проект. Затем предстоит один из самых сложных этапов — реализация, работа на объекте.

Процессы выбора материалов, предметов интерьера, их заказ, производство, покупка и доставка достаточно трудоемки. Без профессиональных знаний будет сложно, поскольку необходимо понимать свойства материалов, то, как разные сочетания будут выглядеть в реальности. Разобраться во всех нюансах помогут специалисты «1,618».

Не у всех заказчиков есть возможность постоянно контролировать ход работ на объекте, регулярно следить за тем, что выполнено и соответствует ли это утвержденному проекту. Профессиональное сопровождение позволяет вовремя заметить недочеты, внести корректировки, что-то заменить или дополнить.

На любом этапе

Специалисты «1,618» работают не только с собственными проектами. Сюда можно обратиться на любом этапе воплощения своей мечты. Так, здесь помогут с выбором современной и стильной мебели как для дома, так и для офиса. У компании есть собственное производство, где используются новейшие технологии. Корпус, фурнитура, будущая расстановка мебели — при изготовлении учитываются все нюансы. Цех находится в Красноярске, что значительно экономит время и позволяет контролировать технологические процессы. Также «1,618» имеет собственное производство дверей.

В своей работе дизайнеры используют современные отделочные материалы. Действительно современные. Как пояснила архитектор-дизайнер Елена Ахметова, материалы постоянно совершенствуются, на рынке появляются более прочные, экологичные и функциональные обои, напольные и потолочные покрытия, краски, штукатурка.

Например, сейчас мы предлагаем особый вид керамогранита размером метр на три. Это большие пластины толщиной всего три миллиметра. Они подходят и для пола, и для стен, и для фасадов. Сегодня появилось много долговечных материалов для внешней и внутренней отделки», — рассказывает дизайнер.

Каталоги и образцы можно посмотреть в шоуруме. Клиентам важно увидеть, потрогать материалы, представить, как они будут выглядеть и сочетаться в пространстве. Ассортимент огромный. Только обои представлены в нескольких сотнях образцах от разных производителей, в том числе премиальные марки. Выбор цвета и текстуры зависит от стиля и назначения помещения. Определиться в предпочтениях помогут специалисты компании, у которых накоплен богатый практический опыт.

Также здесь представлено более сотни видов напольных покрытий. Выбор тоже зависит от того, кто и как будет использовать помещение. Особое внимание в дизайне уделяют освещению. От света зависит восприятие пространства, фактур, цветов. Грамотное размещение светильников помогает зрительно увеличить комнату или, наоборот, создать уютный уголок. С помощью электроприборов делают интересные акценты, выделяют отдельные зоны. Для каждого помещения должны быть свои решения, и их необходимо учесть как раз при разработке проекта. Сами по себе осветительные приборы — важные элементы всего интерьера. Выбрать их можно тоже в «1,618», здесь же в выставочном зале клиентам покажут, как выглядят разные комбинации.

Клиенты компании получают грамотные и объективные рекомендации специалистов. Здесь детально расскажут о практичности тех или иных материалов, особенностях ухода за ними. О чем-то заказчики прежде и не задумывались. Например, паркетная доска. Это дорогое и красивое покрытие очень капризно, оно требует особого, деликатного ухода.

Мы аккуратно относимся к бюджету заказчика. Один и тот же интерьер можно выполнить из разных взаимозаменяемых материалов», — говорит Елена Ахметова.

Только надежные специалисты

Компания работает как с российскими, так и с зарубежными производителями. Средний срок доставки товаров в Красноярск — примерно две…три недели, эксклюзивных материалов и комплектующих — до трех месяцев.

Если собственник помещения занимается отделочными работами самостоятельно, то процесс может затянуться из-за поиска бригады, которая ответственно подойдет к делу. У компании есть партнеры, зарекомендовавшие себя как надежные специалисты.

У нас есть отделочники, сантехники, электрики, с которыми мы давно сотрудничаем и которым доверяем», — отмечает Елена Ахметова.

Интересный нюанс: в архикультурном пространстве представлены образцы парфюма для дома или офиса. Изысканный аромат станет еще одной деталью безупречного интерьера.

В портфолио команды дизайнеров объекты совершенно разного назначения. Это квартиры, офисы, торговые залы, рестораны, салоны красоты, гостиницы и бизнес-центры. Дизайнеры комплектуют холлы, кухни, спальни, гостиные, ванные комнаты и другие помещения. Среди не совсем обычных задач, которые решали специалисты, разработка проекта крематория.

Дизайнеры «1,618» помогут сделать пространство современным, актуальным и в то же время подчеркнуть индивидуальность владельца. Даже следуя тенденциям, можно оставаться особенным.