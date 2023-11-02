«Цифровая Арктика»: О развитии спутниковых технологий на севере края

Арктическая зона региона становится ареной глобальной конкуренции за транспортные потоки и природные ресурсы, что обусловлено защитой национальных интересов.

Но развитие Арктики немыслимо без качественной связи и скоростного интернета. Однако пока целостной системы телекоммуникаций в этом регионе нет. В настоящее время, чтобы ликвидировать цифровое неравенство, уже разработаны и реализуются различные проекты регионального и федерального уровня. Обеспечить надежную связь жителям арктической полосы — задача чрезвычайно сложная. Огромные расстояния между городами и поселками, экстремальные температуры, вечная мерзлота — стандартные решения в таких условиях обходятся очень дорого.

А между тем для успешной реализации государственной стратегии в освоении Арктики необходимо создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, но при обязательном соблюдении экологических норм и требований. Прокладка кабельных и волоконно-оптических линий сопряжена с большими трудностями. Радиосвязь на коротких волнах в высокоширотной зоне характеризуется высокой нестабильностью. Поэтому обеспечить связь в Арктике непросто, поскольку приходится покрывать огромные расстояния.

В 2023 в одном из арктических населенных пунктов края — селе Хатанга — за краевые деньги реализован пилотный проект по расширению спутникового канала связи. Здесь пропускная способность канала была увеличена в 4 раза.

Николай Распопин, министр цифрового развития, в начале октября текущего года лично проверил, как идет реализация проекта в этом селе Таймырского Долгано-Ненецкого района.

Тема развития спутниковых технологий действительно важная, особенно для нашего региона. 40% территории Красноярского края расположено в Арктической зоне, есть много труднодоступных отдаленных населенных пунктов не только на Севере, но и в других частях края. В таких территориях нет другой альтернативы, кроме спутниковой связи, поэтому, конечно, мы заинтересованы в развитии технологии и ее широком распространении. В Хатанге я лично проверил положение дел. В настоящий период оператор установил новое большое зеркало для обеспечения устойчивого и широкого магистрального канала, от контейнера со спутниковой станцией по населенному пункту разведено оптическое волокно, через которое будут подключены все социально значимые объекты. В течение 2024 будет улучшено качество сотовой связи за счет установки операторами дополнительного оборудования.

По итогам тестирования проекта в Хатанге принято решение о масштабировании его и в других арктических населенных пунктах. Правительство края уже поддержало инициативу и включило мероприятие в госпрограмму «Развитие информационного общества». На данные цели предусмотрено 42 млн рублей на следующий год. Большую роль в этом сыграли и сами жители северных территорий, которые довольно часто пишут в социальных сетях о низкой скорости Интернета в арктических деревнях и селах.

Безусловно, все населенные пунк­ты Арктики, где сейчас есть только спутниковый Интернет и где его можно улучшить, в программу не войдут. На следующий год министерство пока запланировало включить в краевую программу 5 арктических поселков. И это уже хорошее начало и альтернатива строительству ВОЛС, которое требует гораздо большего финансирования и существенной поддержки от Федерации или инвестиций крупных промышленных групп.

Также в России в ближайшие годы будет реализован проект «Сфера» по запуску новых низкоорбитальных группировок спутников, который позволит обеспечить жителей малых и отдаленных сел и деревень, в первую очередь расположенных в Арктической зоне, Интернетом по спутниковой связи и заметно улучшить его качество. Арктика может стать центром, где будут аккумулироваться все знания, накопленные людьми. Но это задача будущего, а пока нужно обеспечить качественное интернет-покрытие региона, играющего ключевую роль в развитии России в XXI веке.

Вопрос создания инфраструктуры связи в Арктической зоне и в других отдаленных и труднодоступных населенных пунктах края решается и в рамках других мероприятий уже вышеупомянутой краевой госпрограммы и федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0).

В 2022 за счет краевых средств услугами сотовой связи и мобильным Интернетом обеспечены 25 малочисленных и отдаленных населенных пунктов, за счет федеральных средств — 17 сел и деревень. В 2023 в рамках двух программ планируется обеспечить рекордное количество сел и деревень — 110: 26 за счет краевого бюджета, оставшиеся — за счет Федерации. Большинство населенных пунктов уже подключено, и услуги связи населению предоставляются.

Первоочередность включения населенных пунктов в реализацию федеральной программы определяют сами жители края посредством голосования. На каждый регион Федерация ежегодно определяет квоту — количество населенных пунктов, которые могут быть обеспечены связью, а вот какие это будут населенные пункты уже в следующем году, решают сами жители посредством голосования на портале Госуслуг или через отправку бумажных писем в адрес Минцифры России. Голосование за 2024 уже завершено. Сейчас как раз идет подсчет голосов, после чего уже в декабре текущего года будет объявлено, какие 43 населенных пункта Красноярского края получат качественную сотовую связь и мобильный Интернет уже в следующем году.

— Реализация УЦН 2.0 запланирована до 2030, что позволит обеспечить услугами сотовой связи и мобильным Интернетом все населенные пункты с численностью жителей от 100 человек. Но мы планируем завершить эту работу раньше на несколько лет — за счет продолжения реализации своей региональной программы, — отмечает Николай Распопин, министр цифрового развития края.

Сегодня качественное развитие городов и районов невозможно без развития инфраструктуры связи на их территории. Строительство объектов связи является одним из ключевых мероприятий регио­нального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика РФ». И край, и Федерация прикладывают много усилий, чтобы как можно быстрее устранить цифровое неравенство и обеспечить услугами связи как сравнительно большие населенные пунк­ты, так и отдаленные малые села.