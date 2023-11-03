Роза Даурская: Моя миссия сделать Тунгуску территориальным брендом

В 2023 в рекордные сроки в верховье реки Бахта был построен современный рыболовный лагерь «Майгур», который стали называть «таежным Хилтоном».

Проект был реализован компанией «Тунгуска Тур», которая на протяжении нескольких лет успешно развивает туристический бизнес, организуя премиальные рыболовные туры на притоках Енисея.

Роза Даурская, основатель компании «Тунгуска Тур», рассказала о том, как она решилась развивать бизнес в тайге, а также о том, чем интересен туристам север Красноярского края и как развитие туриндустрии способствует развитию региона.

Как родилась идея организовать столь необычный и сложный вид туризма на севере Красноярского края? Почему выбрали направление спортивной рыбалки?

— Я родилась на севере Красноярского края, в поселке Канготово Туруханского района. Этот поселок основали мои предки-казаки более 400 лет назад. И, конечно, Енисей и природа этих мест сформировали мой характер. Мы люди тайги и дети своей реки! Все мои предки были потомственными рыбаками, охотниками, и моим любимым увлечением с детства, конечно, была рыбалка! Сейчас я живу и работаю в Красноярске, но Север притягивает меня, вся моя жизнь связана с ним. Потому у меня и родилась идея организовать для туристов рыбалку на северной реке, в местах, где рядом нет человеческого жилья.

Енисейский регион предлагает самый обширный по территории (после Амазонии) ареал уникальных природных экосистем с беспрецедентным списком обитающих здесь видов рыб! И я считаю, что рыболовный туризм — это красивая и цельная история, которая очень хорошо дополняет образ Енисейской Сибири.

«Хилтон» в тайге

Вы начинали с одного судна на воздушной подушке, а сейчас у вас целый парк водной техники, вертолет, появился современный рыболовный лагерь «Майгур». Как удалось в рекордно короткие сроки создать бренд, востребованный у вип-туристов?

— Моя миссия — создать территориальный бренд Тунгуска. Есть Кольский полуостров, есть Камчатка, так почему не появиться Тунгуске? Ведь существуют у нас Нижняя и Подкаменная Тунгуска, известен Тунгусский метеорит. Это огромная, экологически чистая территория, где находится географический центр нашей страны. Вместо дорог здесь звериные тропы и бесчисленные реки.

«Майгур» — отдельная история. Я создавала его, основываясь на откликах наших клиентов. Ориентировалась прежде всего на Европу. Смотрела, как оборудованы такие лагеря в странах, которые ассоциируются с рыбалкой, — в Норвегии, Финляндии. В итоге буквально за 1,5 месяца в глухой тайге, куда можно добраться только на вертолете, мы с нуля построили современный туристический лагерь со специализацией на премиум-рыбалке. Поставили благоустроенные красавцы-чумы, баню, комфортные туалеты с умывальниками и настоящий таежный ресторан на берегу реки. Все, чтобы обеспечить комфорт требовательным гостям. Для нашей команды это был настоящий вызов, а для меня еще и большой риск. Но была и уверенность, что все обязательно получится. Мне пришлось четыре месяца прожить в тайге, чтобы организовать логистику, рыбалку, достойное проживание, сервис и ресторанное питание для туристов. Гости полушутя и всерьез теперь называют нас «Хилтон» в тайге».

Вкус Севера

Вы упомянули ресторанное питание. Какими блюдами угощаете гостей?

— Один из ярких образов наших проектов, конечно, гастрономическая северная кухня. Это важная часть нашего дела, которому мы уделяем очень большое внимание. Роскошный ужин после рыбалки из северных деликатесов — рыбы или дичи — часто приводит гостей в восторг. Естественно, благодаря яркому творческому подходу шеф-повара к своему делу.

Мы опираемся на местные продукты. Я это называю «чистые вкусы», потому что блюда готовятся из того, что только что добыто или поймано. Например, у нас невероятно вкусная щука — продукт дикой Тунгуски. Наш шеф делает из нее настоящие гастрономические изыски: паштет из щучьей печени, чипсы из ее кожи, из головы — невероятную уху, а из ее фарша — колбаски или голубцы с диким ревенем. Много блюд мы готовим на костре, как когда-то племена, жившие на этой территории.

Самая главная оценка нашей кухни — это когда гости стоя аплодируют нашему шефу!

Таймень — наше достояние

И все же главное — рыбалка. Каких принципов придерживаетесь в организации туров?

— Главное — сохранить дикую природу! Экологический туризм и социально ответственный бизнес для нас не просто слова, это наша философия. Рыбалка в наших турах строго контролируется. Большая часть рыбы, которую мы ловим, отпускается, а редкие породы, такие как таймень, отпускаются все. Часть нашей миссии — это и воспитание рыбаков. Обучение правильным навыкам при ловле, отказ от грубых приманок, формирование в сознании бережного отношения к природе в целом.

Главный герой нашей рыбалки — таймень! Это настоящий хозяин Тунгусской земли и, можно сказать, бренд территории. Поэтому для нас важно заботиться о сохранении его популяции.

В связи с этим параллельно мы развиваем новый проект — сибирский лосось. Цель проекта — беречь и восполнять поголовье сибирского тайменя. Мы верим: такие проекты должны помочь сформировать образ края как лидера экологической повестки в России.

Еще есть большое желание объединить в сообщество местных операторов рыболовного туризма в ассоциацию и выработать единые правила бережного и ответственного ведения бизнеса.

Что же привлекает рыбаков в рыбалке на тайменя?

— Сама рыбалка, испытание своих сил. Таймень — очень мощная рыба, умный боец. Это похоже на поединок достойных соперников, после которого нет победителей. И, к счастью, сейчас появляется много рыбаков, которые относятся к такой рыбалке уважительно и деликатно, для которых процесс важнее результата.

Туризм как инструмент развития

Какие направления планируете развивать в будущем?

— Все наши планы связаны с водой, с Енисеем. Север Красноярского края — моя настоящая Родина, и эти места для меня не просто бизнес. Я хочу развивать эту территорию, рассказывать о ней.

Туризм — очень мощный инструмент развития местной экономики. Мы с гордостью можем говорить, что в дикой природе создали лагерь с очень высоким уровнем услуг и сервиса, который уже сегодня является отличной площадкой для решения деловых вопросов: многие клиенты привозят сюда своих партнеров по бизнесу. Таким образом, мы развиваем и деловой туризм. Он очень важен для региона, потому что через людей, которые сюда приезжают, в край приходят инвестиции.

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В наши планы входит расширить туристический сезон, создав комфортные условия для зимней рыбалки. Расширить и географию своего присутствия. Есть большое желание встречать гостей из Юго-Восточной Азии.

А в самых ближайших планах реализовать выездной кейтеринг в окрестностях Красноярска и познакомить жителей и гостей нашего города со вкусом Дикой Тунгуски. Об этом вы скоро узнаете.