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Роза Даурская: Моя миссия сделать Тунгуску территориальным брендом

Роза Даурская: Моя миссия сделать Тунгуску территориальным брендом
Иллюстрация: ДК

В 2023 в рекордные сроки в верховье реки Бахта был построен современный рыболовный лагерь «Майгур», который стали называть «таежным Хилтоном».

#НОВОСТИ

Проект был реализован компанией «Тунгуска Тур», которая на протяжении нескольких лет успешно развивает туристический бизнес, организуя премиальные рыболовные туры на притоках Енисея.

Роза Даурская: Моя миссия сделать Тунгуску территориальным брендом 1Роза Даурская, основатель компании «Тунгуска Тур», рассказала о том, как она решилась развивать бизнес в тайге, а также о том, чем интересен туристам север Красноярского края и как развитие туриндустрии способствует развитию региона. 

 

Как родилась идея организовать столь необычный и сложный вид туризма на севере Красноярского края? Почему выбрали направление спортивной рыбалки?

— Я родилась на севере Красноярского края, в поселке Канготово Туруханского района. Этот поселок основали мои предки-казаки более 400 лет назад. И, конечно, Енисей и природа этих мест сформировали мой характер. Мы люди тайги и дети своей реки! Все мои предки были потомственными рыбаками, охотниками, и моим любимым увлечением с детства, конечно, была рыбалка! Сейчас я живу и работаю в Красноярске, но Север притягивает меня, вся моя жизнь связана с ним. Потому у меня и родилась идея организовать для туристов рыбалку на северной реке, в местах, где рядом нет человеческого жилья. 

Енисейский регион предлагает самый обширный по территории (после Амазонии) ареал уникальных природных экосистем с беспрецедентным списком обитающих здесь видов рыб! И я считаю, что рыболовный туризм — это красивая и цельная история, которая очень хорошо дополняет образ Енисейской Сибири.

«Хилтон» в тайге

Вы начинали с одного судна на воздушной подушке, а сейчас у вас целый парк водной техники, вертолет, появился современный рыболовный лагерь «Майгур». Как удалось в рекордно короткие сроки создать бренд, востребованный у вип-туристов?

— Моя миссия — создать территориальный бренд Тунгуска. Есть Кольский полуостров, есть Камчатка, так почему не появиться Тунгуске? Ведь существуют у нас Нижняя и Подкаменная Тунгуска, известен Тунгусский метеорит. Это огромная, экологически чистая территория, где находится географический центр нашей страны. Вместо дорог здесь звериные тропы и бесчисленные реки.

«Майгур» — отдельная история. Я создавала его, основываясь на откликах наших клиентов. Ориентировалась прежде всего на Европу. Смотрела, как оборудованы такие лагеря в странах, которые ассоциируются с рыбалкой, — в Норвегии, Финляндии. В итоге буквально за 1,5 месяца в глухой тайге, куда можно добраться только на вертолете, мы с нуля построили современный туристический лагерь со специализацией на премиум-рыбалке. Поставили благоустроенные красавцы-чумы, баню, комфортные туалеты с умывальниками и настоящий таежный ресторан на берегу реки. Все, чтобы обеспечить комфорт требовательным гостям. Для нашей команды это был настоящий вызов, а для меня еще и большой риск. Но была и уверенность, что все обязательно получится. Мне пришлось четыре месяца прожить в тайге, чтобы организовать логистику, рыбалку, достойное проживание, сервис и ресторанное питание для туристов. Гости полушутя и всерьез теперь называют нас «Хилтон» в тайге».

Роза Даурская: Моя миссия сделать Тунгуску территориальным брендом 2

Вкус Севера

Вы упомянули ресторанное питание. Какими блюдами угощаете гостей?

— Один из ярких образов наших проектов, конечно, гастрономическая северная кухня. Это важная часть нашего дела, которому мы уделяем очень большое внимание. Роскошный ужин после рыбалки из северных деликатесов — рыбы или дичи — часто приводит гостей в восторг. Естественно, благодаря яркому творческому подходу шеф-повара к своему делу.

Мы опираемся на местные продукты. Я это называю «чистые вкусы», потому что блюда готовятся из того, что только что добыто или поймано. Например, у нас невероятно вкусная щука — продукт дикой Тунгуски. Наш шеф делает из нее настоящие гастрономические изыски: паштет из щучьей печени, чипсы из ее кожи, из головы — невероятную уху, а из ее фарша — колбаски или голубцы с диким ревенем. Много блюд мы готовим на костре, как когда-то племена, жившие на этой территории. 

Самая главная оценка нашей кухни — это когда гости стоя аплодируют нашему шефу!

Таймень — наше достояние

И все же главное — рыбалка. Каких принципов придерживаетесь в организации туров? 

— Главное — сохранить дикую природу! Экологический туризм и социально ответственный бизнес для нас не просто слова, это наша философия. Рыбалка в наших турах строго контролируется. Большая часть рыбы, которую мы ловим, отпускается, а редкие породы, такие как таймень, отпускаются все. Часть нашей миссии — это и воспитание рыбаков. Обучение правильным навыкам при ловле, отказ от грубых приманок, формирование в сознании бережного отношения к природе в целом.

Главный герой нашей рыбалки — таймень! Это настоящий хозяин Тунгусской земли и, можно сказать, бренд территории. Поэтому для нас важно заботиться о сохранении его популяции.

В связи с этим параллельно мы развиваем новый проект — сибирский лосось. Цель проекта — беречь и восполнять поголовье сибирского тайменя. Мы верим: такие проекты должны помочь сформировать образ края как лидера экологической повестки в России.

Еще есть большое желание объединить в сообщество местных операторов рыболовного туризма в ассоциацию и выработать единые правила бережного и ответственного ведения бизнеса.

Что же привлекает рыбаков в рыбалке на тайменя?

— Сама рыбалка, испытание своих сил. Таймень — очень мощная рыба, умный боец. Это похоже на поединок достойных соперников, после которого нет победителей. И, к счастью, сейчас появляется много рыбаков, которые относятся к такой рыбалке уважительно и деликатно, для которых процесс важнее результата. 

Роза Даурская: Моя миссия сделать Тунгуску территориальным брендом 3

Туризм как инструмент развития

Какие направления планируете развивать в будущем?

— Все наши планы связаны с водой, с Енисеем. Север Красноярского края — моя настоящая Родина, и эти места для меня не просто бизнес. Я хочу развивать эту территорию, рассказывать о ней. 

Туризм — очень мощный инструмент развития местной экономики. Мы с гордостью можем говорить, что в дикой природе создали лагерь с очень высоким уровнем услуг и сервиса, который уже сегодня является отличной площадкой для решения деловых вопросов: многие клиенты привозят сюда своих партнеров по бизнесу. Таким образом, мы развиваем и деловой туризм. Он очень важен для региона, потому что через людей, которые сюда приезжают, в край приходят инвестиции. 

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В наши планы входит расширить туристический сезон, создав комфортные условия для зимней рыбалки. Расширить и географию своего присутствия. Есть большое желание встречать гостей из Юго-Восточной Азии. 

А в самых ближайших планах реализовать выездной кейтеринг в окрестностях Красноярска и познакомить жителей и гостей нашего города со вкусом Дикой Тунгуски. Об этом вы скоро узнаете.

maygur.com
Автор: Петр Савельев
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