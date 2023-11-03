О любви к себе сегодня говорят много. Но подразумеваются под этим понятием разные проявления: создание комфорта, следование желаниям.

Команда BALANCE Sport&Spa предлагает своим резидентам разделить философию, где любовь к себе — особый стиль жизни, в котором большое значение имеет забота.

Современный ритм жизни, постоянные сложные задачи и стресс могут подавлять. Усталость иногда накапливается незаметно. Кажется, что все в порядке, но человеку жизненно необходимы перезагрузка и восстановление ресурса. В такие моменты нужно найти способы и место, где можно забыть обо всех заботах и погрузиться в состояние покоя и гармонии. Для этого совсем не обязательно бросать все и уезжать в горы, тайгу или к морю.

Возможность полного расслабления, комфортного отдыха, физического и эмоционального восстановления есть у резидентов BALANCE Sport&Spa. Велнес-клуб расположен на 22-м этаже бизнес-центра, откуда открывается панорамный вид на город.

Что получают владельцы клубной карты?

Четыре индустрии

В пространстве клуба объединены проверенные технологии и усилия ведущих специалистов четырех индустрий: медицины, фитнеса, питания и спа. Цели у резидентов могут быть разными. Кто-то хочет избавиться от лишнего веса, кто-то намерен поддерживать хорошую форму, для кого-то важен именно отдых. В любом случае работа идет в сопровождении специалиста, а при необходимости — и целой команды экспертов.

Персональный подход

Прежде чем приступить к тренировкам, клиент клуба проходит диагностику, по результатам которой уже будет составлен индивидуальный план. Специалисты учитывают разные параметры: возраст, рост, вес, образ жизни, привычки и обязательно состояние здоровья. Резидентов BALANCE Sport&Spa консультирует врач, что позволяет обеспечить безопасность тренировочного процесса. Функциональная диагностика необходима, поскольку она помогает оценить возможности организма и избежать перегрузок.

Достичь необходимых результатов, как можно дольше сохранять красоту и здоровье помогают современные технологии. Своим клиентам клуб предлагает как индивидуальные, так и групповые программы, подходящие для разного уровня подготовки. Подход к каждому грамотный, тактичный и деликатный, что особенно важно для тех, кто только открывает для себя спорт. Залы оборудованы тренажерами премиум-класса, а сделать занятия максимально эффективными помогают профессиональные инструкторы.

Только правильные блюда

Хорошее самочувствие напрямую зависит от питания. Здоровый образ жизни предполагает комплексный подход, и без грамотно составленного рациона не обойтись. Специалистами уже разработано меню — сбалансированное, разнообразное, полезное и вкусное. Велнес-консультант даст рекомендации, как правильно выстроить режим питания с учетом образа жизни, привычек и целей тренировок.

Для резидентов BALANCE Sport&Spa открыт ресторан, в меню которого включены правильные с точки зрения здоровья блюда. Здесь представлена средиземноморская кухня, которая считается одной из самых полезных в мире. Гостям предлагают несколько видов завтрака, салаты, первые, вторые блюда и десерты, а также большой выбор свежевыжатых соков, смузи и сезонных блюд.

Атмосфера роскошных курортов

В велнес-клуб приходят как за зарядом энергии, так и за расслаблением. После интенсивных тренировок необходим качественный отдых. Для этого в клубе созданы все условия — есть шикарная спа-зона, сауны, джакузи с гидромассажем, лаунж-зона с завораживающим видом на город и даже собственный галечный пляж. Помимо хамама и финской сауны клиенты могут посетить настоящую русскую баню. Для многих это уже обязательный ритуал, который возвращает силы и дарит чувство обновления. Все секреты процедуры парения расскажет опытный пар-мастер. Отдельное удовольствие — посещение бассейна. А по вечерам особую атмосферу в пространстве создает камин.

Также резидентам доступны услуги профессиональных массажистов и косметологов. А, для тех, кто еще не знаком с клубом, есть спа-пакеты, позволяющие протестировать все локации и услуги или подарить близкому человеку один день в BALANCE Sport&Spa.

Насыщенная жизнь

Как подчеркивает администрация клуба, возможность для отдыха здесь найдет человек с любым темпераментом — и тот, кто готов к общению, и тот, кому необходима приватность. Среди резидентов уже формируется собственное сообщество, куда входят люди, увлеченные здоровым образом жизни. Клуб проводит спортивные соревнования, лекции, а также выездные сезонные мероприятия. Общение в приятной атмосфере помогает отвлечься от забот и восстановить силы.

Команда профессионалов

Безупречный сервис и внимательный персонал — то, что, по мнению резидентов, отличает BALANCE Sport&Spa. Премиум-качество здесь во всем. Так, при создании пространства клуба были учтены все нюансы влияния дизайна интерьера на настроение и самочувствие. Поэтому гость уже на входе погружается в комфортные и стильные цвета и фактуры. Большое значение имеют даже детали, ведь из них и складывается общее восприятие.

Вся команда клуба — профессионалы высокого класса, нацеленные на качественный результат. При составлении программ и планов тренировок специалисты используют современные наработки.

Резиденты знают, что им предлагают только самое лучшее. Качество жизни — это выбор. И если он сделан верно, то все будет на высшем уровне — уровне BALANCE Sport&Spa. Успешные люди знают, что инвестиции в свое здоровье самые важные и выгодные.

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