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Пространство стиля и вдохновения

Пространство стиля и вдохновения
Иллюстрация: ДК

Красноярский fashion-рынок растет за счет новых сильных игроков. Один из них — S.I.A brand, среди ключевых ценностей которого стиль, вдохновение и аутентичность (Style, Inspiration, Authenticity).

#СВОЕ ДЕЛО

В беседе с «ДК» Светлана Иванова, основательница S.I.A brand, рассказала о том, на какую аудиторию ориентировано открывшееся в сентябре пространство и для чего фреш-бренд развивает собственное производство.

Как появилась идея вашего стильного пространства?

— От зарождения мечты о собственном бренде до реализации прошло много времени. Несмотря на обилие дизайнеров и коллекций, я не могла найти изделия, близкие мне по духу. Это всегда была моя боль — понимание того, что мне нужно, и невозможность найти именно такое изделие. Поэтому я переделывала практически все, что покупала, и в моем гардеробе единицы вещей, которые остались в первозданном виде. С помощью своего бренда я хочу дать девушкам возможность самим поучаствовать в разработке личного гардероба, чтобы каждая вещь приносила им удовольствие. В нашем пространстве я вижу тех, кто ценит комфорт и качество, имеет свой взгляд на предлагаемые изделия и понимает, чего хочет. Тех, кто близок нам по духу.

Вы начали с производства и офлайн-пространства. То есть сразу выбрали сложный путь. Почему?

— Многие начинают с продвижения своего бренда в соцсетях и дорастают до открытия офлайн-точки. У нас же другой путь. Изначально я хотела отшивать изделия на сторонних производствах, но столкнулась с тем, что вещи получались некачественными. В итоге постоянные переделки, срыв сроков… Поэтому мы создали собственное производство бренда. И обязательно требовалась офлайн-точка, потому что онлайн-покупки — это рулетка. Сразу было решено открывать ее не в торговом центре: несмотря на высокую проходимость, не хотелось суеты. Требовалось отдельное пространство в уютном месте. Хотелось создать кулуарность и место для своих.

Уже на старте собственное производство — наш безусловный плюс: мы позиционируем себя не просто как магазин, а именно как творческое пространство. Вещи отшиваем в единичных экземплярах, и люди могут внести в них изменения «под себя»: например, выполнить изделие нужного размера в другом цвете, подкорректировать по длине, трансформировать на микроуровне существующие лекала. На сторонних производствах такое точно невозможно.

ДНК нашего бренда — точный крой, лаконичные модели, качественные материалы. Для меня идеальные вещи — те, которые не перегружены декоративной атрибутикой и выделяются за счет кроя и материалов, вещи, которые максимально точно отражают аутентичность девушки.

Пространство предполагает событийную активность. Что планируется в этом направлении?

— Безусловно, мы планируем наполнять наше стильное пространство соответствующими ивентами: проводить клиентские дни, плотно сотрудничать со стилистами, устраивать интересные, запоминающиеся и познавательные мероприятия для наших клиентов. Хочется во всем осмысленный подход, чтобы наши события погружали в особую атмо­сферу и помогали проникнуться ключевыми смыслами бренда.

Насколько высока конкуренция? 

— Прямой конкуренции с красноярскими брендами и дизайнерами я не чувствую. Действительно, мы существуем в едином поле, но клиент у каждого свой. И здорово, если будут клиенты, которые станут умело сочетать одежду нашего бренда с другими: в каждом есть суперудачные и знаковые позиции, свои фишки, и это отличная возможность дружить брендами.

 

Пространство стиля и вдохновения 1

Красноярск
Петра Ломако, 14
+7 908 220 9022
s.i.a.brand@yandex.ru

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Автор: Петр Савельев
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