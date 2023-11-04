Красота в умеренности

Искренность и естественность давно перестали быть трендами и превратились в главные ценности людей, брендов и бизнеса.

О том, работает ли этот подход в одной из самых трансформационных индустрий — сфере красоты, «ДК» рассказала Тамара Кобзева (muatoma), основательница beauty-пространства LAGOM.

Понятие «lagom» родом из Швеции. Как это реализуется в сибирском бьюти-пространстве?

— «Лагом» описывает отношение шведов к жизни и характеризует «золотую середину». Но это не про упрощение, а про выбор лучшего из возможного. Мы не пытаемся создать что-то недосягаемое, но не соглашаемся на среднее. Например, если есть доступ к качественной косметике, время для ухода за собой или похода к профессио­налу, для которого ты важный гость, почему не брать это?

У нас большая команда специалистов, и мы подбираем мастера так, чтобы он и клиент совпали не только по результату, но и в коммуникации. Мы бережем фишки и характер каждого — только так сохраняется индивидуальность.

Характер LAGOM — про уместность, соответствие, гармонию. Наша задача — через диалог с клиентом прийти к результату, который будет соответствовать его жизни. Мы помогаем учесть погодные условия, дресс-код мероприятия, актуальность и личный стиль. Конечно, мы готовы разделить с клиентами их эксперименты, но наша цель скорее в том, чтобы вызвать удивление и восторг не фатальным преображением, а радостью узнавания. Будто бы результат, который клиент видит в зеркале, уже знаком ему или был представлен в голове, но донастроен так, что раскрывает внешность с лучшей стороны.

Мы делаем акцент на человеке, его интересах, задачах, желаниях, способах транслирования себя. И клиенты ценят наше умение быть понятными и понимать.

За 11 лет в этом бизнесе я наблюдаю, как взрослеют отношения в бьюти-сфере: теперь в цене игра на равных. У клиентов высокий спрос, у мастеров сильное предложение, и каждый выходит из этого партнерства еще более наполненным.

Поэтому с корпоративным стилем, визуальной подготовкой и коммерческими фотосессиями мы тоже помогаем. Таким кейсом стал гайд для Бизнес-пикника «ДК» в стиле круиз: мы разработали визуальную концепцию для команды, которая транслировала гостям мероприятия дресс-код и атмосферу события.

Как звучат ваши главные ценности?

— Хочется, чтобы результат нашей работы был созвучен запросу, бренду, человеку. Теперь работает не образ, который человек создал и живет в нем, а честность, и ты уже не можешь «играть в себя». Остается только передавать то, кто мы есть на самом деле.

Поэтому нам важно, чтобы клиент получал качественную услугу через комфорт специалистов. Чтобы команда была в ресурсе и транслировала страсть к делу. Чтобы качество косметики было не продающей историей, а надстройкой и необходимостью. И конечно, высокие навыки как уровень нормы.

Макияж и укладка — не роскошь, а помогающий инструмент, как обучение или отдых. И прийти за ними к команде профессионалов — это про здоровое делегирование, чтобы не тратить время на самостоятельное изучение, ошибки, недовольство внешним видом. Я люблю повторять, что творчество витает в атмосфере специальности, но, к счастью или сожалению, основа — знания и опыт. Как работает свет, цвет, как устроена анатомия, химия продуктов и физические явления. И мы с радостью делимся этим в процессе работы через результат образа или на персональных имиджевых консультациях.

Бывает и так, что хочется остаться в полной естественности или сохранить время на другие приоритеты. Пока ответ приходит один: главное — слышать, что на самом деле говорит наш внутренний голос, и знать, что ему ответить, если его запрос уже выше, чем мы самостоятельно можем реализовать. И уже здесь наступает ответственность LAGOM как специалистов — быть достойными оказанному доверию и оправдать его.