Посмотреть на бизнес с fashion-подиума

Интеграции продолжают все сильнее связывать самые, казалось бы, несочетаемые сферы и индустрии. Театр и гастрономия, нейросети и строительство.

А могут ли традиции высокой моды быть эффективными для бизнеса, который не связан с модой напрямую? Об этом «ДК» рассказала Елена Каханова, основатель и руководитель продюсерского центра и модельного агентства «Стильная Я», режиссер-постановщик fashion-показов, спикер по этикету.

Зачем бизнесу, например крупной корпорации или тяжелой промышленности, может понадобиться fashion-показ?

— Как минимум, чтобы посмотреть на свое дело с другой стороны. Я ввожу эстетику в бизнес, чтобы дать возможность отвлечься от проблем, с которыми мы и так сталкиваемся круглосуточно, и увидеть что-то легкое и красивое. Fashion-показ может стать той изюминкой мероприятия, которая запускает расширение связей, коллаборации, новые переговоры.

Например, у строительной компании может быть подрядчик, который отшивает специализированную одежду. Если речь о деловом мероприятии — пригласить мужской бренд, который является партнером события. Увидеть продукцию на людях всегда лучше, чем скитаться по стойкам и неизвестно что там найти.

Или, например, дресс-код многих корпораций — единая униформа. И ее нужно смотреть на разных людях, которые будут работать и эту форму носить, и показы могут закрыть такую потребность.

Если показать все это красиво и достойно, люди будут готовы идти и покупать именно у того бренда, который представляли. А магазин может предоставлять определенную скидку, и всем хорошо.

В конце концов, на различные мероприятия для вручения дипломов и сертификатов, бизнес fashion-показов тоже приглашают именно моделей. Поэтому бизнес-события могут быть напрямую связаны с fashion-проектами. Например, подобный показ я организовывала для Бизнес-пикника «ДК», 20-летия торгового дома «Астерия», бутика SARITA, 10-летия торговой галереи «Сити Холл».

Важно ли подбирать для таких показов «классических» моделей?

— Сейчас уместен любой типаж, если его грамотно упаковать. Теперь вообще неважно быть стандартной «красоткой»: у компаний, дизайнеров и самих моделей главным запросом стала эдиториальность. Значима уникальность, которая отличает одну модель от другой.

Стандартные «90–60–90» ушли: в России направление нестандартных моделей развивается более 20 лет, а в Красноярске — более 15 лет. Сейчас любая женщина может показывать коллекции, представлять компании и нести бренд. Например, в своем модельном агентстве я работаю с моделями как plus size, так и age+. И сотрудничаем мы с Москвой, Санкт-Петербургом, европейскими брендами, которые с удовольствием выбирают «нестандартных» моделей для демонстрации своих коллекций на подиуме.

Рынок вообще сейчас насыщается талантливыми дизайнерами, которые видят каждую женщину по-своему. В Красноярске это тоже работает: например, ко мне обращался один из локальных дизайнеров для организации показа на закрытом мероприятии, где требовались именно разноплановые модели.

Плюс идут изменения в сознании компаний: они приходят к тому, что девушка должна быть в первую очередь естественной. Поэтому в индустрии и появились модели plus size и age+. Они тоже способны идти красиво и нести бренд достойно, подписывать контракты и участвовать в показах. Здесь ведь дело не в возрасте, красоте и прочих параметрах, а во внутреннем позыве.

Например, для большинства моих моделей это шанс побороть внутренние страхи. Знаете, сколько чудесных женщин приходят со словами: «Я всю жизнь мечтала стать моделью, но мои параметры мне этого не позволяют»? И в случае с моим продюсерским центром любая из этих женщин может открывать организованный нами показ. Представляете, какое состояние это дает? И чем больше женщина раскрывается, тем достойнее, красивее, харизматичнее она представляет образ и бренд.

Реклама. ИП Каханова Е.Н.