В Красноярске прошел третий этап Гран-при России по фигурному катанию

На прошедших выходных Красноярск принимал третий этап Гран-при России по фигурному катанию «Ростелеком Гран-при Красноярье».

На торжественной церемонии открытия с приветственными словами выступили министр спорта Красноярского края Денис Петровский и генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Настоящим украшением мероприятия стали выступления олимпийских чемпионов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также Алины Загитовой.

Один из застройщиков поддержал проведение третьего этапа Гран-при по фигурному катанию в Красноярске. Официальным партнером соревнований стала группа компаний «СтройИнновация», которая не в первый раз оказывает всестороннюю поддержку спортивным мероприятиям разного уровня и принимает активное участие в жизни Красноярска.

По итогам турнира в женском одиночном прокате тройка призеров выглядит следующим образом: бронза – Мария Агаева, серебро – Вероника Яметова, золото – Анна Фролова. Победительница запомнилась уверенным и точным прокатом, не лишенным грациозности и изящества. В мужских соревнованиях победителем стал Дмитрий Алиев, второе место досталось Александру Самарину, а третье – Петру Гуменнику. Если говорить о традиционно популярном парном катании, первыми стали очевидные фавориты турнира – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, второе место забрали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, а третье – пара Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова. В танцах на льду не обошлось без сюрпризов – Аннабель Морозов и Игорь Еременко не смогли продолжить участие после первого дня соревнований из-за травмы партнерши. Награды распределились так: первое место – Александра Степанова и Иван Букин, второе – Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, а третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Все выступления получились очень техничными и музыкальными, зрители с удовольствием подбадривали спортсменов и с замиранием следили за их программами.

За два дня соревнований около 7000 зрителей посетили ледовый дворец «Кристалл арена» и поддержали своих кумиров. Надеемся, что подобные соревнования станут доброй традицией для краевой столицы.