Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.11
92,02
97,93
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске прошел третий этап Гран-при России по фигурному катанию

В Красноярске прошел третий этап Гран-при России по фигурному катанию
Иллюстрация: Центр спортивной подготовки

На прошедших выходных Красноярск принимал третий этап Гран-при России по фигурному катанию «Ростелеком Гран-при Красноярье».

#НОВОСТИ

На торжественной церемонии открытия с приветственными словами выступили министр спорта Красноярского края Денис Петровский и генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Настоящим украшением мероприятия стали выступления олимпийских чемпионов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также Алины Загитовой.

Один из застройщиков поддержал проведение третьего этапа Гран-при по фигурному катанию в Красноярске. Официальным партнером соревнований стала группа компаний «СтройИнновация», которая не в первый раз оказывает всестороннюю поддержку спортивным мероприятиям разного уровня и принимает активное участие в жизни Красноярска.

В Красноярске прошел третий этап Гран-при России по фигурному катанию 1

 

По итогам турнира в женском одиночном прокате тройка призеров выглядит следующим образом: бронза – Мария Агаева, серебро – Вероника Яметова, золото – Анна Фролова. Победительница запомнилась уверенным и точным прокатом, не лишенным грациозности и изящества. В мужских соревнованиях победителем стал Дмитрий Алиев, второе место досталось Александру Самарину, а третье – Петру Гуменнику. Если говорить о традиционно популярном парном катании, первыми стали очевидные фавориты турнира – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, второе место забрали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, а третье – пара Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова. В танцах на льду не обошлось без сюрпризов – Аннабель Морозов и Игорь Еременко не смогли продолжить участие после первого дня соревнований из-за травмы партнерши. Награды распределились так: первое место – Александра Степанова и Иван Букин, второе – Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, а третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Все выступления получились очень техничными и музыкальными, зрители с удовольствием подбадривали спортсменов и с замиранием следили за их программами.

В Красноярске прошел третий этап Гран-при России по фигурному катанию 2

 

За два дня соревнований около 7000 зрителей посетили ледовый дворец «Кристалл арена» и поддержали своих кумиров. Надеемся, что подобные соревнования станут доброй традицией для краевой столицы.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярском крае в птицефабрики инвестируют почти 2 млрд рублейВ Красноярском крае в птицефабрики инвестируют почти 2 млрд рублей
  • Красноярский край занял нижнюю строку в топе регионов СФО по росту ИППКрасноярский край занял нижнюю строку в топе регионов СФО по росту ИПП
  • Это по любви: куда сходить в Красноярске 28 октября...3 ноября 2023Это по любви: куда сходить в Красноярске 28 октября...3 ноября 2023
  • В Красноярске закрывается кафе СоffeBulkaВ Красноярске закрывается кафе СоffeBulka
  • На юге Красноярского края возводится железнодорожный тоннельНа юге Красноярского края возводится железнодорожный тоннель
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.