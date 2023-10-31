Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.11
92,02
97,93
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Агентство развития Норильска получило два диплома лауреата премии «Маршрут года»

Агентство развития Норильска получило два диплома лауреата премии «Маршрут года»
Иллюстрация: Агентство развития Норильска

В Уфе в рамках III Международного форума по этнотуризму прошел финал Х Всероссийской туристской премии «Маршрут года».

#НОВОСТИ
В номинации «Лучший маршрут промышленного туризма» первого места удостоена презентованная Агентством развития Норильска (АРН) экскурсия «Из глубин НА-ГОРА», а созданный АРН журнал «Притяжение Таймыра» занял третье место в номинации «Лучший туристический путеводитель».
 
Дипломы лауреатов премии получили специалисты направления «Развитие туризма» АРН Екатерина Болтачева и Анжела Ткаченко. Маршрут «Из глубин НА-ГОРА» и путеводитель «Притяжение Таймыра» разработаны при активной поддержке «Норникеля».
 
Автобусно-пеший маршрут «Из глубин НА-ГОРА» включает посещение двух промышленных площадок (шахта «Ангидрит» рудника «Кайерканский» и майнинговая ферма BitCluster) и Музея Норильска. Экскурсовод рассказывает историю освоения норильских руд и строительства комбината, затем участники облегчаются в спецодежду, получают самоспасатель с горняцким фонарём и начинают знакомиться с  подземной техники и принципами управления буровой машиной. Завершает экскурсию обед в шахтёрской столовой. Также участников экскурсии знакомят с Первым домом Норильска, историей строительства и «переездов» легендарного дома, бытом первых геологов Норильска в суровых условиях Заполярья. По дороге к майнинговой ферме экскурсовод раскрывает тайны природных ресурсов, рассказывает о «мягком» золоте, купцах Сотниковых и «золоте дураков». 
 
Агентство развития Норильска получило два диплома лауреата премии «Маршрут года» 1
 В самой северной шахте, доступной туристам, вы сможете почувствовать себя настоящим горняком, забурив шпур под руководством инструктора в действующей самоходной буровой установке, сумеете побывать в кабине машиниста огромной погрузо-доставочной машины, в ковш которой входит 10 тонн руды, что по весу сравнимо с двумя азиатскими слонами, увидите процесс добычи ангидрита, минерала, который используется для заполнения пустых горных выработок. Затем посетите Первый дом города, построенный знаменитым учёным, геологом и первооткрывателем Николаем Урванцевым. А после поймёте, как мороз и ветер помогают производству крипты», – рассказала на презентации маршрута Екатерина Болтачева.
Журнал «Притяжение Таймыра» знакомит с миром таймырской Арктики. Там можно найти фотографии природных локаций, главных достопримечательностей, флоры и фауны полуострова и получить информацию об основных видах туризма в Арктики. 
 
Агентство развития Норильска получило два диплома лауреата премии «Маршрут года» 2
Создавая наш путеводитель, мы сделали пять главных шагов. Первым делом изучили свою территорию. Для этого, начиная с 2018 года, провели серию экспедиций по Таймыру, самому большому полуострову страны, площадь которого составляет 400 тыс. кв. км. Добрались, в частности, до отдалённых таймырских посёлков, бухты Прончищевой, Бреховских островов, мыса Челюскин, Диксона, архипелага Северная Земля. Исследовательские поездки с участием учёных, путешественников, представителей туристической индустрии, культурного и музейного сообществ помогли понять возможности для развития научно-познавательного, этнического, промышленного, круизного и других видов туризма на Таймыре, –  рассказывает Анжела Ткаченко. – Второй важный шаг – создание банка фотографий. Для этого в каждую экспедицию мы брали с собой профессиональных фотографов. Третьим шагом стала разработка собственного брендбука, подчёркивающего уникальность туристско-рекреационного кластера «Арктический». Четвёртым – структурирование огромной территории туркластера. И, наконец, пятый шаг на пути создания яркого и понятного путеводителя – оформление с акцентами на качественный фотоконтент и инфографику».

Справка

 
Премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году. Она присуждается по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристических маршрутов и экскурсионных программ. В этом году было заявлено более 540 проектов из 60 регионов России, в финале соревновались авторы почти 270 инициатив. Агентство развития Норильска стало единственным участником от Красноярского края, прошедшим в общенациональный финал престижного отраслевого конкурса в этом году. В 2022 презентованный АРН маршрут X-WATERS Plateau Putorana по итогам федеральной туристской премии завоевал гран-при как лучший спортивный маршрут.
 

 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярском крае в птицефабрики инвестируют почти 2 млрд рублейВ Красноярском крае в птицефабрики инвестируют почти 2 млрд рублей
  • Красноярский край занял нижнюю строку в топе регионов СФО по росту ИППКрасноярский край занял нижнюю строку в топе регионов СФО по росту ИПП
  • Это по любви: куда сходить в Красноярске 28 октября...3 ноября 2023Это по любви: куда сходить в Красноярске 28 октября...3 ноября 2023
  • В Красноярске закрывается кафе СоffeBulkaВ Красноярске закрывается кафе СоffeBulka
  • На юге Красноярского края возводится железнодорожный тоннельНа юге Красноярского края возводится железнодорожный тоннель
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.