ГСК «Арбан» запустила сразу три новых общественных пространства в Красноярске

В копилку городских пространств добавилось 3 новых проекта: активити-парк, бульвар-променад в ЖК «Бульвар цветов» и сквер SCANDIS. Их возвела рядом со своими жилыми комплексами ГСК «АРБАН».

Пространства были запроектированы и построены в рамках благотворительной деятельности ГСК «АРБАН». Инвестиции составили 246 млн рублей. Новые пешеходные и спортивные зоны доступны всем красноярцам и они уже успели их оценить. Рассказываем про новые городские проекты в материале ДК.

Сквер SCANDIS Он находится на пересечении ул. Молокова и Авиаторов рядом с ЖК SCANDIS OZERO. Площадь территории — чуть более 15 тыс. кв. м. Работы в парке в этом сезоне выполнены на 75%, полностью завершат благоустройство к осени 2024 вместе с окончанием строительства SCANDIS OZERO. Общественное пространство уже открыто для красноярцев. Доминанта сквера — игровой комплекс для детей от 7 до 14 лет, который расположился на площади 256 кв. м. Он состоит из двух башен с сетчатыми переходами и винтовыми горками. Высота конструкции почти 10 м. Одновременно там могут играть до 52 детей. Это самая высокая горка в Красноярске, высота ската — более 8 м. В сквере также есть детские площадки для детей помладше, качели-гнезда, лавочки, тренажеры, теннисный стол. Через весь сквер проходит велодорожка. Ее протяженность почти 700 м. В ландшафт-сквере предусмотрели и площадки для выгула собак. Одна для крупных пород (площадь — 181 кв. м) уже построена. Вторая площадка предназначена для собак поменьше. Ее сдадут в 2024 вместе с оставшейся частью сквера. ГСК «АРБАН», являясь экспертом в области ландшафтного проектирования дворовых пространств, не изменила свои подходы к созданию общедоступных территорий. В сквере SCANDIS в этом сезоне высадили 388 деревьев и кустарников, а также травянистых растений. Так, 90 голубых елей специально привезли из питомника Пятигорска, необычные лиственные — ива, клен и ясень — из питомников Кемерово, а морозостойкие рулонные газоны — из Новосибирска, — комментирует Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК «АРБАН». Активити-парк ​

Активити-парк для горожан построен рядом с жилым комплексом «Бульвар Цветов» на ул. Караульной, 43.

На территории общественного пространства обустроили памп-трек (400 кв. м), скейт-парк (460 кв. м), спортивную площадку для командных игр (футбол, баскетбол, волейбол, теннис и другое). Памп-трек предназначен для катания на BMX, роликах и самокате. К его строительству привлекали специалистов из Санкт-Петербурга, которые имеют большой опыт создания специализированных площадок для экстремальных видов спорта. Например, они создавали пространство для катания на BMX и горных велосипедах в парке «Яуза» в Москве.

Жители мкрн. Покровский уже оценили новое пространство по достоинству: ежедневно в активити-парке не только катаются ребята из соседних дворов, но и проводят тренировки профессиональные спортсмены. В парке также предусмотрены зоны и для более спокойного отдыха горожан: гравийный сад, амфитеатр с мини-сценой и площадка для выгула собак. Для защиты рекреационной зоны активити-парка от шумов и газов со стороны оживленной ул. Караульной застройщик применил геопластический прием в виде зеленых холмов высотой до 2 м. Искусственно созданный рельеф с высаженными на холмах полноразмерными деревьями делает пространство более уютным и безопасным.

Променад «Бульвар цветов»

Он появился неподалеку от активити-парка. Это 200-метровый променад с зелеными насаждениями, цветами, зонами отдыха и яркой вечерней подсветкой. Вдоль бульвара расположены перголы с качелями, смотровые площадки и светящиеся деревья. Весной бульвар станет еще зеленее. Застройщик высадит там 30 видов растений и цветов. В основе концепции бульвара — максимально длительный период цветения за счет использования разнообразных кустовых, многолетних растений и цветов. В ближайшее время на бульваре появятся различные заведения — кофейни, пекарня, продуктовый магазин, детский игровой центр и другое. Застройщик сейчас ищет арендаторов для открытия стоматологии, школы иностранных языков, барбершопа, зоомагазина, пункта приема анализов, химчистки, ателье и других предприятий сферы услуг.