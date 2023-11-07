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В Красноярске под бизнес-проект сдается в аренду пентхаус с выходом на крышу

В Красноярске под бизнес-проект сдается в аренду пентхаус с выходом на крышу
Иллюстрация: ГК «Ментал-Плюс»

Пентхаус с видовой террасой и выходом на крышу находится в апарт-отеле «Золотое Сечение». Объект сейчас готовят к запуску, еще есть возможность арендовать пентхаус.

#НОВОСТИ
Он представляет собой помещение свободной планировки площадью 150 кв. м. Там предусмотрены  витражные и эркерные окна, высота потолков от 3 до 5 метров, есть собственная видовая терраса и выход на крышу. Апарт-отель «Золотое Сечение» находится в центре Взлётки на первой линии ул. Партизана Железняка. С высоты 17-ти этажей на уровне пентхауса открываются виды на Енисей, остров Татышев, Взлётку, ТРЦ «Июнь» и исторический центр города.
 
Помещение подойдет под открытие ресторанных площадок любого уровня, лофт-проектов, креативных кластеров, арт-резиденций, концептуальных и креативных пространств.
 
В Красноярске под бизнес-проект сдается в аренду пентхаус с выходом на крышу 1
 
В апарт-отеле категории 4 «звезды» предусмотрены высокие требования к оформлению общественных пространств, зоны ресепшен и уровню сервиса. Посетители будут подниматься в пентхаус на лифте из лобби отеля, выполненного по авторскому дизайн-проекту: бежево-золотая цветовая гамма, зеркальные вставки, брендированная инсталляция. 
 
Концепция апарт-отеля предполагает высокую заполняемость независимо от сезона. Помимо самого отеля в здании будет работать большой современный конференц-зал. Благодаря чему, в бизнес-проекте в пентхаусе будет всегда много потенциальных клиентов. А сама локация и уникальный формат пентхауса позволит ему стать центром притяжения для разной аудитории.
 
Цена аренды - от 1100 / кв.м. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (391) 219-17-10.
 
ООО «УЮТНЫЙ ДОМ 2010». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
 
Автор: Александр Вознесенский
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