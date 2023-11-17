Научитесь играть по-крупному

Академия предпринимательства и управления «Крупные сделки» приглашает стать участником комплексных программ обучения для предпринимателей, управленцев, руководителей и менеджеров отделов продаж.

Команда практиков поможет создать четкий план ведения бизнес-процессов в компании.

Интуиция в бизнесе: порок или благо?

Стратегия без тактики — это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии — просто суета перед поражением.

Академия предпринимательства и управления «Крупные сделки» — среда, в которой учат двигаться, опираясь на знания, опыт и бизнес-показатели, а не только на интуицию, как это часто бывает. Участники программы принимают эффективные бизнес-решения, позволяющие совершать крупные сделки.

Многие успешные предприниматели используют комбинацию интуиции, опыта и аналитики. Внутреннее чутье помогает найти новые идеи, увидеть возможности. Однако именно аналитика и цифры позволяют оценивать рыночные тренды, изучать конкурентов, прогнозировать результаты и принимать обоснованные бизнес-решения.

«Пока ты не владеешь цифрами — цифры владеют тобой». Можете ли сейчас себе ответить: есть ли у вас кассовый разрыв, и какой? Может ли ваша компания позволить сейчас взять новое оборудование или еще одного сотрудника на работу? Можете ли вы предоставить скидку на категорию товаров или услуг?

В этих вопросах важно различать ваши собственные средства и средства компании. Нередко предприниматели отвечают на эти вопросы, опираясь на свой собственный кошелек, что абсолютно неправильно. Каждую ситуацию можно докрутить до особой точки, где думаешь исключительно о средствах компании: а если тебе нужно приобрести 100 самосвалов? Нанять 200 сотрудников? Ваш бизнес к этому готов?

Идти в масштаб нельзя сдаваться

Давайте признаемся: каждый когда-либо задумывался о работе с крупными компаниями нашего города, России или мира. Так что останавливает, какие страхи мешают расти бизнесу?

Мы часто сталкиваемся с ошибочными убеждениями, что «там уже есть кому работать». Но так всю жизнь можно просидеть в своем панцире, пока другие сворачивают горы.

Реакция «бей, беги, замри» наблюдается и в бизнесе. Можно забиться в угол: «Все пропало, закрываю компанию и уезжаю», — или работать «тише воды, ниже травы», дрожать и бояться. Многие идут на поводу у окружения, которое постоянно говорит: «Не высовывайся, не лезь, в стране кризис», — и выбирают жизнь в перманентном страхе.

Все это не про нас и не про наших учеников! Мы выбираем играть исключительно по-крупному, создавать большее.

Аккумулируя опыт крупных сделок каждого из соучредителей, мы разработали образовательный курс, помогающий участникам подготавливать компанию к действительно большим контрактам и экологично внедрять изменения в бизнес-процессы.

Мощные результаты

Ответственно подойдя к своим желаниям работать с крупными игроками рынка, завоевывать мир своим бизнесом, мышлением, наши ученики добиваются действительно мощных результатов! В нашем понимании «крупная сделка» — от 10% годового оборота компании.

Если в бизнесе какие-то сбои или мы принимаем решение о крупной сделке, то первое, к чему мы обращаемся, — структура компании и финансовая модель. Это помогает ответить на многие вопросы. Могу ли я взять эту крупную сделку? А кто мне еще потребуется из персонала? Могу ли нанять еще людей, взять дополнительную технику? Как скорректировать производственную нагрузку? В такой ситуации необходимо опираться на цифры, а не на интуицию.

//Кейс

► Перед обучением:

сделки до 10 млн рублей.

► После обучения:

сделки в 127 млн рублей.

► Трансформация. На учебу Надежду подтолкнули желание и одновременно страх выхода на крупные сделки, а также интерес: как это — руководить большим коллективом?

► Сейчас у Надежды увеличился штат персонала, идет реализация крупного контракта, к которому она готовилась полгода. В приоритете у предпринимателя — развитие компании.

► Исчез ли полностью страх перед новыми крупными сделками? Нет. Но теперь есть твердый фундамент, на который можно опираться и идти в масштаб.

ВК @ largedeals

ТГ @largedeals

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