В праздничные выходные в Красноярске похолодает до -8

В предстоящие праздничные выходные погода в столице края будет переменчивой. Ожидается снегопад.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в Красноярске днем будет -3 °C и солнечно. В ночь на воскресенье будет -6 °C. В воскресенье, 5 ноября, в светлое время суток ожидается около 0. В этот день синоптики обещают сильный снегопад.

В ночь на понедельник ожидается -8 °C. В понедельник днем будет идти снег, столбики термометров покажут около -4 °C.

На рабочей неделе в Красноярске днем ожидается около -4, -6 °C, а по ночам будет холодать до -10 °C.