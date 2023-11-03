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В праздничные выходные в Красноярске похолодает до -8

В праздничные выходные в Красноярске похолодает до -8
Иллюстрация: vecstock / ru.freepik.com

В предстоящие праздничные выходные погода в столице края будет переменчивой. Ожидается снегопад.

#НОВОСТИ
По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в Красноярске днем будет -3 °C и солнечно. В ночь на воскресенье будет -6 °C. В воскресенье, 5 ноября, в светлое время суток ожидается около 0. В этот день синоптики обещают сильный снегопад.
 
В ночь на понедельник ожидается -8 °C. В понедельник днем будет идти снег, столбики термометров покажут около -4 °C.
 
На рабочей неделе в Красноярске днем ожидается около -4, -6 °C, а по ночам будет холодать до -10 °C.
Автор: Петр Савельев
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