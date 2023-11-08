Портовый: возвращение к реке

Жизнь у реки притягательна. А жизнь на берегах великой реки наполнена особым смыслом. Наверное, поэтому жилые районы «с выходом на воду» по определению самые востребованные и популярные.

А еще они быстро становятся «витринами» города, магнитят не только новоселов, но и всех горожан. Стремительно обрастают привлекательной бизнес-инфраструктурой и начинают жить насыщенной жизнью самостоятельного проекта с собственной судьбой.

Сегодня река — это ресурс для комфортной жизни человека. Именно поэтому большинство проектов редевелопмента в жилой застройке базируются на градостроительном и архитектурном переосмыслении прибрежных и портовых территорий. Одним из ярких примеров трансформации промышленной застройки вдоль реки в Красноярске стал лофт-район «Портовый», который возводит АРБАН.

О том, какие проекты вдохновляли компанию и в чем необычность красноярского опыта градостроительной трансформации территории, мы беседуем с Ириной ОДИНЕЦ, директором по продажам и маркетингу АРБАН.

Какие проекты послужили для вас своеобразными референсами?

— В европейском опыте немало примеров преобразования старых судоверфей в современные жилые и бизнес-районы с открытыми рекреационными пространствами, открывающими реку для всех горожан. Например, Эриксберг — современный квартал Гётеборга на месте бывшей судостроительной верфи, чьи промышленные артефакты были бережно сохранены и теперь являются интересными городскими достопримечательностями. Не менее интересен пример трансформации судоверфи в польском Гданьске. Здесь архитекторы разделили территорию на три условные части — площадь, парк и причал. Мы также пошли по пути зонирования лофт-района с присвоением каждой локации своего предназначения.

Квартал «Южные ворота» встречает жителей и гостей микрорайона, здесь находится большая торговая галерея проекта, сквозь которую можно попасть на главную площадь.

Сердцем микрорайона является искусственный остров Портовый, окруженный сетью рукотворных каналов. Основная смысловая доминанта территорий, примыкающих к острову, — капитанский мостик. Это смотровая площадка, с которой открываются виды на каналы и Енисей.

В зависимости от географического положения внутри микрорайона будут построены Юго-Восточный, Северо-Западный и Северо-Восточный жилые кварталы.

Мы выделили 15% территории участка (3,2 га) под учебный кластер, на котором планируется строительство общеобразовательной школы и детского сада.



Виртуальная прогулка Виртуальная прогулка



Каким образом происходит интеграция исторического наследия места в новый лофт-район?

— Концепт проекта построен на сохранении идентичности места, мы постарались сохранить в «Портовом» дух прибрежных промышленных территорий и старого порта. По сути, сама территория «Портового» общей площадью более 20 га — символический остров: с одной стороны Енисей, с другой — озера на Пашенном. В основу архитектурной концепции легла идея создания парка на старой верфи как уникальной возможности передать историческое наследие будущим поколениям. Так, например, мы планируем вернуть портовые краны, не сохранившиеся на набережной, как артефакты бывшей судоверфи, гармонично вписав их в ландшафт нового района. Сочетания каменного и деревянного мощения отсылает в прошлое. Арт-объектами микрорайона станут отреставрированные элементы морской навигации (буи, бакены), расположенные вдоль пешеходных маршрутов и отсылающие к тематике старого порта.

Индустриальная история места подчеркнута архитектурой в стиле лофт. Для нее характерны чистота линий, минимализм в отделке, панорамное остекление, открытые планировочные решения, сочетание старого и нового.

Нижние этажи отделаны крупноформатными блоками под бетон, напоминающими заводскую застройку, и плиткой с эффектом состаренного (ржавого) металла. Благодаря прожекторам, установленным на крыше одного из корпусов Юго-Восточного квартала, можно наблюдать за световым шоу на водной глади каналов. Эстетика лофта будет также отражена в оформлении общественных пространств, многофункциональных коммерческих помещений (торговых залов, офисных пространств), входных групп жилых домов.



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Создание общественных пространств как части жилого комплекса — тренд, который в Красноярске продвигает именно АРБАН. Какое продолжение предыдущий опыт компании в этом направлении получит в «Портовом»?

— Создавая не просто жилой комплекс, а целый район «Портовый» в уникальном и столь значимом для города месте, мы не могли не сделать его доступным для всех горожан. Немного цифр: территория лофт-района — более 20 га, при этом 40% от всего участка (8 га) будут составлять именно общественные пространства. Безусловная новизна в решении рекреационных прогулочных локаций — искусственные каналы с набережными и рукотворный остров с жилой застройкой. Благоустроенная набережная каналов будет доступна всем. Здесь можно будет поплавать на лодках и сапах, прогуляться по искусственному острову, попасть на который можно будет по пешеходным мостам.

В целом протяженность каналов — 700 м, их глубина — 1,1…1,4 м. Площадь благоустроенных набережных составит 15 тыс. кв. м. Это настоящее «зеленое кольцо» для пеших прогулок и большое количество коммерческих заведений — кафе, магазинчиков, шоурумов.

Разрабатывая концепцию прогулочных зон вдоль воды, мы вдохновлялись лучшими мировыми примерами благоустройства бывших индустриальных территорий, например набережной причала Миншэн в Шанхае (Китай) и Рейн-бульваром в Кельне (Германия). Изучали трансформации верфей и старых портов — Осло, Хельсинки, Копенгагена. Практически везде новые жилые и деловые районы ведут людей к реке или морю, к открытой благоустроенной набережной. И я мечтаю, что очень скоро мы тоже сможем гулять по таким набережным и улочкам.

Более того, в Красноярске появится место, совмещающее красоту сибирской природы и аутентичность старого порта. АРБАН, обладая высокой экспертизой и практикой в создании общественных пространств-магнитов, таких как сквер Scandis на Молокова (15 183 кв. м), бульвар-променад жилого комплекса «Бульвар цветов» и активити-парк на Караульной (7408 кв. м), создает новый сценарий жизни и отдыха в лофт-районе.

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