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В Красноярске состоится XVIII Сибирский Налоговый Форум

В Красноярске состоится XVIII Сибирский Налоговый Форум
Иллюстрация: Организаторы мероприятия

На мероприятии рассмотрят основные направления налоговой политики государства и изменения в налоговом законодательстве и практике с позиции инвесторов, оценят стабильность их правового статуса.

#НОВОСТИ
Кроме того, обсудят актуальные для регионов вопросы налогообложения, судебную практику.
 
 В этом году программа охватывает не только налоговые вопросы.
 
Сессии:
 
- Доказательства и доказывание в налоговых спорах
 
- Экоплатежи: критерии конституционности
 
- Уклонение от уплаты налогов и легализация имущества: периметр уголовной ответственности
 
Форум  пройдет 23 ноября, он организован Сибирским Федеральным Университетом, журналом «Налоговед» при поддержке юридической компании «Пепеляев Групп».

 

Подробнее о программе и приглашенных спикерах – по ссылке.

Телеграм Сибирского Налогового форума — https://t.me/SibTaxForum

 
18+
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Автор: Александр Вознесенский
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