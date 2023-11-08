В Красноярске состоится XVIII Сибирский Налоговый Форум
На мероприятии рассмотрят основные направления налоговой политики государства и изменения в налоговом законодательстве и практике с позиции инвесторов, оценят стабильность их правового статуса.
Кроме того, обсудят актуальные для регионов вопросы налогообложения, судебную практику.
В этом году программа охватывает не только налоговые вопросы.
Сессии:
- Доказательства и доказывание в налоговых спорах
- Экоплатежи: критерии конституционности
- Уклонение от уплаты налогов и легализация имущества: периметр уголовной ответственности
Форум пройдет 23 ноября, он организован Сибирским Федеральным Университетом, журналом «Налоговед» при поддержке юридической компании «Пепеляев Групп».
Подробнее о программе и приглашенных спикерах – по ссылке.
Телеграм Сибирского Налогового форума — https://t.me/SibTaxForum
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