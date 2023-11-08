В Красноярске состоится XVIII Сибирский Налоговый Форум

Иллюстрация: Организаторы мероприятия

На мероприятии рассмотрят основные направления налоговой политики государства и изменения в налоговом законодательстве и практике с позиции инвесторов, оценят стабильность их правового статуса.