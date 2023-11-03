Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.11
93,28
98,43
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Решаем вместе: с помощью цифровой платформы можно вести диалог с властью

Решаем вместе: с помощью цифровой платформы можно вести диалог с властью
Иллюстрация: Министерство цифрового развития

Жители всей страны, имея учетную запись на портале Госуслуг, могут обратиться в ведомства и госструктуры по разным вопросам и проблемам, не выходя из дома.

#НОВОСТИ

Жителям Красноярского края доступен диалог с представителями власти через платформу обратной связи (ПОС). Цифровой сервис открыт для всех граждан на портале Госуслуг, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе» и на официальных сайтах органов исполнительной власти и местного самоуправления. Основная задача сервиса, который разработан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», в обеспечении интерактивного взаимодействия государства с гражданами и юридическими лицами для решения актуальных проблем.

Посредством ПОС можно направлять обращения по широкому спектру тем: ЖКХ, здравоохранению, образованию, развитию бизнеса, благоустройству и другим сферам. Также есть возможность участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Так, только в октябре этого года жители Красноярского края направили 6043 сообщения с ее помощью. Чаще всего граждане обращались по темам ремонта автомобильных дорог, благоустройства, вопросам медицины, работы общественного транспорта, возможностям электронной записи к врачу, вывоза мусора. Отметим, что всего с начала года через ПОС было получено более 50 тысяч сообщений.

Например, житель Советского района Красноярска обратил внимание на асфальтовое покрытие во дворе нескольких домов. На участке образовались большие ямы, которые после дождя были скрыты водой. На месте нет естественного уклона и ливневой канализации, вследствие чего дождевая вода застаивается на длительный срок. Из-за этого движение автомобилей и пешеходов сильно затруднено к социальном значимым объектам. Сообщение поступило в муниципальное управление дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска. Спустя несколько дней проблему устранили, специалисты заменили асфальтобетонное покрытие, а заявитель остался доволен.

Напомним, чтобы сообщить о проблеме гражданину достаточно авторизоваться на портале госуслуг и войти в личный кабинет. После чего нужно заполнить электронную форму сообщения, описав ситуацию, кратко сформулировать суть вопроса, указать дополнительную информацию, которая может ускорить срок рассмотрения. Обычно этот срок составляет от 10 до 30 дней, но есть категории сообщений, по которым даются ускоренные ответы. Решение соответствующего ведомства будет направлено в личный кабинет, а также на электронную почту человека. После получения ответа будет доступно оценить качество ответа на него.

Любое такое обращение, поступившее на платформу обратной связи от граждан, не остается не отвеченным. И меры реагирования ответственными ведомствами принимаются оперативно.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске задержан депутат Заксобрания Александр ГлисковВ Красноярске задержан депутат Заксобрания Александр Глисков
  • Из-за ослабления рубля в Красноярском крае резко подорожали услугиИз-за ослабления рубля в Красноярском крае резко подорожали услуги
  • Евгений Владимиров: Красноярск должен попасть во все трансферные сетиЕвгений Владимиров: Красноярск должен попасть во все трансферные сети
  • В Красноярске закрывается кафе СоffeBulkaВ Красноярске закрывается кафе СоffeBulka
  • Под Красноярском построят крупнейший завод по производству соковПод Красноярском построят крупнейший завод по производству соков
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.