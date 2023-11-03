Решаем вместе: с помощью цифровой платформы можно вести диалог с властью

Жители всей страны, имея учетную запись на портале Госуслуг, могут обратиться в ведомства и госструктуры по разным вопросам и проблемам, не выходя из дома.

Жителям Красноярского края доступен диалог с представителями власти через платформу обратной связи (ПОС). Цифровой сервис открыт для всех граждан на портале Госуслуг, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе» и на официальных сайтах органов исполнительной власти и местного самоуправления. Основная задача сервиса, который разработан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», в обеспечении интерактивного взаимодействия государства с гражданами и юридическими лицами для решения актуальных проблем.

Посредством ПОС можно направлять обращения по широкому спектру тем: ЖКХ, здравоохранению, образованию, развитию бизнеса, благоустройству и другим сферам. Также есть возможность участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Так, только в октябре этого года жители Красноярского края направили 6043 сообщения с ее помощью. Чаще всего граждане обращались по темам ремонта автомобильных дорог, благоустройства, вопросам медицины, работы общественного транспорта, возможностям электронной записи к врачу, вывоза мусора. Отметим, что всего с начала года через ПОС было получено более 50 тысяч сообщений.

Например, житель Советского района Красноярска обратил внимание на асфальтовое покрытие во дворе нескольких домов. На участке образовались большие ямы, которые после дождя были скрыты водой. На месте нет естественного уклона и ливневой канализации, вследствие чего дождевая вода застаивается на длительный срок. Из-за этого движение автомобилей и пешеходов сильно затруднено к социальном значимым объектам. Сообщение поступило в муниципальное управление дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска. Спустя несколько дней проблему устранили, специалисты заменили асфальтобетонное покрытие, а заявитель остался доволен.

Напомним, чтобы сообщить о проблеме гражданину достаточно авторизоваться на портале госуслуг и войти в личный кабинет. После чего нужно заполнить электронную форму сообщения, описав ситуацию, кратко сформулировать суть вопроса, указать дополнительную информацию, которая может ускорить срок рассмотрения. Обычно этот срок составляет от 10 до 30 дней, но есть категории сообщений, по которым даются ускоренные ответы. Решение соответствующего ведомства будет направлено в личный кабинет, а также на электронную почту человека. После получения ответа будет доступно оценить качество ответа на него.

Любое такое обращение, поступившее на платформу обратной связи от граждан, не остается не отвеченным. И меры реагирования ответственными ведомствами принимаются оперативно.