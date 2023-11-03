Цифровые проекты Красноярского края отметили на Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IТ.2023»

В Новосибирске прошёл XI Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT.2023». В нем принимала участие и делегация из Красноярского края.

А проекты, представленные регионом на мероприятии, стали лауреатами одноименного конкурса, заняв первое и третье места. Всего в финале за победу боролись 46 инициатив из 24 регионов России. В течение двух дней номинанты защищали свои презентации перед Экспертным Советом.

Каждый представленный проект был уникален по-своему. По результатам конкурса, в номинации «Социальная поддержка» победу одержала региональная цифровая платформа для участников специальной военной операции и членов их семей «Vаша Zанятость». Сервис разработан на базе интерактивного портала агентства труда и занятости населения Красноярского края. Он позволяет подать заявку на бесплатное обучение, получить финансовую поддержку на организацию самозанятости, консультацию по социальной адаптации, получить помощь психолога, ознакомиться с банком вакансий и другое. Дети участников СВО могут через сайт подать заявку на организацию временной занятости, а также оказание услуги по профориентации для построения личной карьерной траектории. Также платформа служит справочником-путеводителем по всем мерам поддержки для участников СВО и членов их семей, оказываемых в Красноярском крае. При работе с каждым гражданином учитывается его жизненная ситуация, пожелания и состояние здоровья.

Еще один региональный ИТ-проект стал бронзовым призером в номинации «Поддержка предпринимательства». Это новая платформа по управлению грантовой программой для некоммерческих организаций «Партнерство». Разработчиком решения стала АНО «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив».

Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT.2023» ежегодно становится местом притяжения лучших специалистов отрасли цифровых технологий, площадкой обмена опытом и знакомства с отечественными разработками. Делегация нашего региона активно принимает участие в дискуссиях и обсуждениях, а цифровые проекты занимают призовые места и становятся победителями в различных номинациях. Очень рад за коллег, поздравляю с заслуженной победой и высокой оценкой экспертного ИТ-сообщества со всей страны», – прокомментировал Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края

Отметим, что XI Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT.2023» стал рекордным по количеству мероприятий, числу партнеров и участников экспозиции «IT-компании России: лучшие решения для цифровизации государственного управления». Всего на форуме собрались специалисты из более чем 60 регионов страны. В рамках деловой программы прошли презентации лучших инновационных практик в области цифровизации госуправления, обсуждались вопросы и векторы развития цифровой трансформации в регионах в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».