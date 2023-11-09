«Умное» видеонаблюдение запустили в Академии биатлона в Красноярском крае

МегаФон подключил видеокамеры к сервису онлайн-мониторинга, это интеллектуальное решение позволило усилить меры безопасности на территории спортцентра.

Системой видеомониторинга охвачено площадью более 16 тыс. кв. м. Это стадион, теннисный корт, лыже-роллерная трасса и другие площадки.

В режиме реального времени данные с камер анализируются с помощью специального программного обеспечения, а уведомления о событиях приходят на пост охраны.

Умное видеонаблюдение одно из популярных цифровых решений в разных сферах деятельности, например, в лесоохране, промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также в спорте. Теперь биатлонисты могут тренироваться в комфортной атмосфере, а специалисты по безопасности своевременно принимать необходимые меры реагирования в случае нештатной ситуации», — говорит Она Кичеева, руководитель по развитию корпоративного бизнеса Красноярского регионального отделения МегаФона.

Академия является базой для сборной команды Красноярского края по биатлону, а также местом, где начинающие спортсмены готовятся к своим будущим победам. Здесь проводятся соревнования разного уровня по лыжным гонкам, летнему и зимнему биатлону.