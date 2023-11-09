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«Умное» видеонаблюдение запустили в Академии биатлона в Красноярском крае

«Умное» видеонаблюдение запустили в Академии биатлона в Красноярском крае
Иллюстрация: пресс-служба Академии Биатлона

МегаФон подключил видеокамеры к сервису онлайн-мониторинга, это интеллектуальное решение позволило усилить меры безопасности на территории спортцентра.

#НОВОСТИ
Системой видеомониторинга охвачено площадью более 16 тыс. кв. м. Это стадион, теннисный корт, лыже-роллерная трасса и другие площадки.
 
В режиме реального времени данные с камер анализируются с помощью специального программного обеспечения, а уведомления о событиях приходят на пост охраны. 
 
«Умное» видеонаблюдение запустили в Академии биатлона в Красноярском крае 1
Умное видеонаблюдение одно из популярных цифровых решений в разных сферах деятельности, например, в лесоохране, промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также в спорте. Теперь биатлонисты могут тренироваться в комфортной атмосфере, а специалисты по безопасности своевременно принимать необходимые меры реагирования в случае нештатной ситуации», — говорит 
Она Кичеева, руководитель по развитию корпоративного бизнеса Красноярского регионального отделения МегаФона.
Академия является базой для сборной команды Красноярского края по биатлону, а также местом, где начинающие спортсмены готовятся к своим будущим победам. Здесь проводятся соревнования разного уровня по лыжным гонкам, летнему и зимнему биатлону.
Видеоаналитика усиливает безопасность важного спортивного объекта, где одновременно могут пребывать более тысячи человек. Огромная территория находится под постоянным наблюдением «умных» камер, которые в режиме реального времени выявляют проблемные ситуации, а интеллектуальная система помогает в оперативном принятии важных решений», — пояснил Сергей Черкасов, главный инженер службы информационного обеспечения МСК «Академия биатлона».
Автор: Петр Савельев
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