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Совет директоров «Норникеля» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023

Совет директоров «Норникеля» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023
Иллюстрация: «ГМК «Норильский никель»

Совет директоров «ГМК «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя палладия и высокосортного никеля, утвердил дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА).

#НОВОСТИ
Оно состоится 7 декабря 2023. Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА, —13 ноября 2023.
 
Совет директоров рекомендовал ВОСА принять решение о дроблении обыкновенных акций компании с коэффициентом «100». Это повысит  привлекательность ценных бумаг для российских инвесторов и их ликвидность на Московской бирже.
 
Совет директоров также рекомендовал ВОСА принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 в размере 915,33 рублей на одну обыкновенную акцию. Кроме того, установить 26 декабря 2023 датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Мы неоднократно заявляли, что с точки зрения руководства компании необходимыми условиями для выплаты дивидендов являются достаточный объем свободного денежного потока и комфортный уровень долговой нагрузки. Неплохие результаты за девять месяцев 2023 года дали возможность совету директоров рекомендовать выплату промежуточных дивидендов. При этом хочу отметить что в следующем году нас ожидают новые вызовы, как в расходной (растущая инфляция и введение экспортных пошлин), так и в доходной (капитальный ремонт печи взвешенной плавки на Надеждинском металлургическом заводе и сложная конъюнктура на товарных рынках) частях бюджета. В этих обстоятельствах поддержание финансовой устойчивости останется для нас несомненным приоритетом», — отметил 
Сергей Малышев, старший вице-президент — финансовый директор «Норникеля».
Андрей Бугров, председатель Совета директоров «Норникеля» заявил, что выплата дивидендов отвечает ожиданиям 400 тысяч частных инвесторов и участников корпоративной программы «Цифровой инвестор».
Еще одним шагом к повышению привлекательности акций «Норникеля» для широкого круга розничных инвесторов является предложение провести дробление акций. Полагаем, что эти шаги будут способствовать дальнейшему развитию российского фондового рынка», — добавил Андрей Бугров.
Также Совет директоров утвердил Стратегию социально-устойчивого развития компании до 2030.
Автор: Петр Савельев
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