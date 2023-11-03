Совет директоров «Норникеля» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023

Совет директоров «ГМК «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя палладия и высокосортного никеля, утвердил дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА).

Оно состоится 7 декабря 2023. Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА, —13 ноября 2023.

Совет директоров рекомендовал ВОСА принять решение о дроблении обыкновенных акций компании с коэффициентом «100». Это повысит привлекательность ценных бумаг для российских инвесторов и их ликвидность на Московской бирже.

Совет директоров также рекомендовал ВОСА принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 в размере 915,33 рублей на одну обыкновенную акцию. Кроме того, установить 26 декабря 2023 датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Мы неоднократно заявляли, что с точки зрения руководства компании необходимыми условиями для выплаты дивидендов являются достаточный объем свободного денежного потока и комфортный уровень долговой нагрузки. Неплохие результаты за девять месяцев 2023 года дали возможность совету директоров рекомендовать выплату промежуточных дивидендов. При этом хочу отметить что в следующем году нас ожидают новые вызовы, как в расходной (растущая инфляция и введение экспортных пошлин), так и в доходной (капитальный ремонт печи взвешенной плавки на Надеждинском металлургическом заводе и сложная конъюнктура на товарных рынках) частях бюджета. В этих обстоятельствах поддержание финансовой устойчивости останется для нас несомненным приоритетом», — отметил Сергей Малышев, старший вице-президент — финансовый директор «Норникеля».

Андрей Бугров, председатель Совета директоров «Норникеля» заявил, что выплата дивидендов отвечает ожиданиям 400 тысяч частных инвесторов и участников корпоративной программы «Цифровой инвестор».

Еще одним шагом к повышению привлекательности акций «Норникеля» для широкого круга розничных инвесторов является предложение провести дробление акций. Полагаем, что эти шаги будут способствовать дальнейшему развитию российского фондового рынка», — добавил Андрей Бугров.

Также Совет директоров утвердил Стратегию социально-устойчивого развития компании до 2030.