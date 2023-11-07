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билайн adtech запустил размещение рекламы в соцсетях через платформу билайн.ПРОдвижение

билайн adtech запустил размещение рекламы в соцсетях через платформу билайн.ПРОдвижение
Иллюстрация: Freepik.com

билайн adtech – подразделение по рекламным технологиям билайн бизнес — обеспечил компаниям возможность размещения постов и репостов в самых популярных соцсетях Telegram, ВКонтакте и Одноклассниках.

#БИЗНЕС

Для запуска рекламной кампании необходимо пройти регистрацию в сервисе, завести заявку на платформе билайн.ПРОдвижение. Старт кампании происходит в течение нескольких дней после проверки креативов и оплаты. По итогам проведения рекламной кампании предоставляется отчет с показателями по количеству показов поста, переходов, CTR – отношению переходов к показам — и коэффициенту вовлеченности.

В сервис интегрирована регистрация в ОРД. Минимальный бюджет кампании — от 10 тыс. руб. с НДС. Для тарификации услуг применяется модель оплаты за показы. 

Реклама возможна в нескольких форматах:

  • в Telegram в виде поста в тематических каналах
  • во ВКонтакте и Одноклассниках в виде поста в ленте в тематических группах
  • во ВКонтакте и Одноклассниках в виде репоста из открытых групп

Типовой кейс:

  • Клиент: центр онлайн-образования
  • Задача: привлечь аудиторию из ИТ-групп и каналов на вебинар «Как пройти собеседование на позицию продакт-менеджера»
  • Решение: размещение поста в каналах ИТ- и образовательной тематик в Telegram-каналах и группах ВКонтакте
  • Результат: 200+ регистраций на вебинар, что выше изначальных целевых показателей; на 2,2% рост трафика на сайт по сравнению с периодом до проведения кампании
  • Бюджет: 20 тыс. руб. с НДС.

Тематика групп и каналов объединяет пользователей со схожими увлечениями. По интересам аудитории бизнес может найти целевых для себя клиентов и прокоммуницировать с ними, выбрав подходящее для этого сообщение. Таким образом, реклама с большей степенью вероятности становится релевантной и полезной для пользователей. Реклама в соцсетях легко дополняется другими инструментами билайн.ПРОдвижения, например таргетированными СМС или размещением в цифровой наружной рекламе, что делает рекламную кампанию эффективной даже при небольшом бюджете», —  комментирует Виктория Ткачук, руководитель по развитию мобильной рекламы билайн adtech.

билайн adtech запустил размещение рекламы в соцсетях через платформу билайн.ПРОдвижение 1Фото: Примеры размещения

Популярность соцсетей дает доступ к большой аудитории, и соответственно, к широкому охвату целевых пользователей. Важно, что пост видят не только абоненты билайн, но и пользователи других операторов связи, являющиеся посетителями и подписчиками данной группы или канала. Доступный стартовый бюджет обеспечивает для бизнеса низкий порог входа в рекламный канал, — комментирует Виктория Ткачук.

Тематики площадок для постов в соцсетях: Авто и мото, Арт и Искусство, Вакансии, Вакансии в ИТ, Дизайн и интерьер, Для детей, Доска объявлений, Игры, Интересные факты, Киберспорт, Кино и ТВ, Книги и журналы, Красота и здоровье, Кулинария, Лайфхаки, Маркетинг, Мода и лайфстайл, Музыка, Новости, Образование, Питомцы, Психология, Путешествия, Региональные, Семья и дети, Скидки и акции, СНГ, Строительство, Студенческие, Технологии и ИТ, Фан-страницы, Финансы, Фитнес, Хобби, Цитаты и мысли, Юмор и развлечения.

Реклама ПАО «ВымпелКом», www.beeline.ru

Автор: Александр Вознесенский
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